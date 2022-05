Au apărut noi dovezi ale masacrului din Bucha. Imaginile arată cel puțin 8 execuții. Ce a mărturisit un supraviețuitor

Noi dovezi înfiorătoare au fost făcute publice de la masacrul din Bucha. Mai multe persoane au mărturisit cum parașutiștii din Kremlin au ucis fără milă opt bărbaţi într-o suburbie din Kiev pe 4 martie. Alături de mărturii, The New York Times a publicat și câteva înregistrări care confirmă atrocitatea.

Filmulețul a fost înregistrat pe 4 martie, pe o cameră de supraveghere, dar și de un martor care locuia din zonă. În imagini se poate vedea cum victimele erau obligate să meargă în șir indian, cu o mână e cap, pe o stradă din Bucha. Totodată, aceștia țineau în mâini curelele celor din față.

Oamenii erau obligaţi să stea jos, iar în videoclip se poate vedea hanoracul albastru al unuia dintre ucraineni. Aici se termină videoclipul.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6

— The New York Times (@nytimes) May 19, 2022