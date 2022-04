Atacatorul din Tel Aviv a fost găsit și ucis, după 9 ore de căutări. Tânărul a omorât doi oameni și a rănit alți 10

Forțele de securitate israeliene au ucis un palestinian care a deschis focul într-un bar din Tel Aviv, ucigând două persoane și rănind alte 12, a spus poliția. Bărbatul, din Jenin a fost urmărit până la Jaffa din apropiere și a murit într-un schimb de focuri. Cu câteva ore mai devreme, el atacase oamenii de la barul de pe strada Dizengoff, una dintre cele mai aglomerate străzi din Tel Aviv.

Omul înarmat, identificat drept Raad Hazem, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit mai târziu ascuns lângă o moschee la aproximativ patru mile (6 km) distanță. El a fost ucis după o scurtă luptă cu agenți antiterorism și de securitate. Oficialii au declarat că peste 1.000 de membri ai poliției israeliene, ai forțelor speciale ale armatei și ai serviciului de informații Shin Bet au fost implicați în căutare.

Prim-ministrul israelian Naftali Bennett, care se afla la sediul apărării din Tel Aviv aproape de locul împușcăturii când s-a produs, se întâlnește vineri dimineață cu șefii de securitate.

Atacul a avut loc în jurul orei 21:30 (18:30 GMT) joi seară la barul Ilka.

„Mă îndreptam spre nord și, în timp ce treceam pe lângă un bar, au început împușcături în afara barului. Am văzut geamul spărgându-se, deodată oamenii au început să alerge și am simțit o durere de spate. Mergeam și apoi am simțit mult sânge, am văzut sânge. Apoi m-am întors imediat după o alergare și un prieten s-a uitat și a văzut că era mult sânge”, a declarat Mark Malfiev, unul dintre cei răniți în împușcătură, pentru BBC.