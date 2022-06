Atac armat în SUA, în fața unei biserici. Doi oameni au murit

Un suspect a deschis focul joi seara asupra unui mic grup care se întâlnea într-o biserică din suburbii, în apropierea unuia dintre marile orașe din Alabama, rănind mortal două persoane și rănind o a treia înainte de a fi arestat, au anunțat autoritățile.

Un nou atac armat șochează America

Atacul a avut loc la biserica episcopală Saint Stephen’s din Vestavia Hills, o suburbie a orașului Birmingham, a declarat căpitanul de poliție Shane Ware. El a spus că ofițerii s-au grăbit să ajungă la biserică după ce dispecerii au primit un apel care anunța un atacator activ în biserică la ora 18:22.

„Din ceea ce am adunat din circumstanțele din această seară, un suspect a intrat într-o întâlnire a unui mic grup de biserică și a început să tragă. Trei persoane au fost împușcate. Două persoane sunt decedate. O persoană este tratată pentru o rană necunoscută la un spital local”, a declarat Ware în cadrul unei conferințe de presă de joi seara.

El a adăugat că un suspect a fost reținut și că nu există „nicio amenințare la adresa comunității în acest moment”.

La un briefing anterior, el a spus inițial că o persoană a murit și două persoane rănite de împușcături au fost spitalizate.

Între timp, el a refuzat să identifice suspectul sau victimele sau să ofere mai multe detalii despre atac, spunând că următorul său briefing va fi vineri.

FBI, U.S. Marshals Service și Bureau of Alcohol, Firearms, Tobacco and Explosives au trimis agenți la fața locului. Anchetatorii au rămas ore în șir după lăsarea serii, banda galbenă a poliției delimitând complexul bisericii, iar vehiculele de urgență ale poliției și pompierilor, cu lumini intermitente, au blocat drumul spre biserică. În apropiere, oamenii s-au înghesuit și s-au rugat.

Reverendul Kelley Hudlow a declarat pentru postul de radio WBRC că biserica și comunitatea au fost șocate de împușcături.

„Este șocant. Saint Stephen’s este o comunitate construită pe iubire, rugăciuni și har, iar ei se vor uni”, a spus ea într-un interviu în direct cu postul de televiziune. „Oameni de toate credințele se vor reuni pentru a se ruga și pentru a spera la vindecare”.

Ea a adăugat că biserica primește mesaje de susținere din toate colțurile SUA și din întreaga lume. „Avem nevoie de toată lumea acolo. Rugați-vă, gândiți-vă, meditați și trimiteți iubire acestei comunități, pentru că vom avea nevoie de toate acestea”, a spus ea.

Serie de atacuri armate în SUA

A fost cel mai recent dintr-o serie de împușcături mortale care a zguduit națiunea. Sâmbătă, mii de oameni s-au adunat în SUA și la National Mall din Washington, D.C., pentru a reînnoi apelurile pentru măsuri mai stricte de control al armelor de foc după recentele împușcături în masă mortale de la Buffalo, New York, la Uvalde, Texas.

Supraviețuitori ai împușcăturilor în masă și ai altor incidente de violență armată au făcut, de asemenea, lobby pe lângă legislatori și au depus mărturie la Capitoliu în această lună.

Guvernatorul statului Alabama, Kay Ivey, a emis o declarație în care a deplâns ceea ce a numit pierderea șocantă și tragică de vieți omenești la biserică. Deși s-a declarat bucuroasă să afle că suspectul a fost reținut, ea a adăugat: „Acest lucru nu ar trebui să se întâmple niciodată – într-o biserică, într-un magazin, în oraș sau oriunde”.

Vestavia Hills este o comunitate rezidențială la sud-est de Birmingham, unul dintre cele mai populate două orașe din Alabama.