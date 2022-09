ASUS TUF F15 – laptopul de gaming cu procesor Intel care te face mai bun

Laptopul face parte din gama ASUS TUF F15 FX507ZE echipat cu Intel® Core™ i7-12700H din generatia a 12-a de procesoare de gaming Intel, NVIDIA GeForce RTX 3050Ti, display de 15.6 inchi cu refresh rate de 144Hz, SSD 512GB M.2, si 16GB RAM DDR5.

Procesoarele Intel din a 12-a generație Alder Lake vin cu cele mai impresionante caracteristici:

Noul design inovator Intel pentru procesoarele Intel® Core™ din generatia a 12-a reuneste doua tipuri de nuclee specializate, P-cores si E-cores, si noi tehnologii pentru a oferi performanțe la un alt nivel, adica se adaptează ușor la modul în care lucrezi sau te joci.

Performance-cores (P-cores) se numără printre cele mai performante nuclee de procesor construite de Intel si sunt:

Nuclee concepute pentru viteză, păstrând în același timp eficiența.

Optimizate pentru performanță cu latență redusă și sarcini de lucru AI.

Capabile de hyper-threading sau de a rula doua fire de executie software simultan.

Efficient-cores (E-cores) sunt:

Mai mici din punct de vedere fizic, cu mai multe nuclee E care se potrivesc în spațiul fizic ocupat de un nucleu P.

Optimizat pentru performanța multi-core-per-watt – oferind performanta scalabilă și descărcare eficientă a sarcinilor de fundal.

Capabil sa ruleze un singur thread de software.

Pentru ca cele doua tipuri de nuclee sa funcționeze perfect cu sistemul de operare , Intel a inclus Intel® Thread Director.

Ce este Intel® Thread Director?

Este o solutie hardware pentru programarea optima a sarcinilor, conceputa pentru a ajuta nucleele P si E sa lucreze impreuna. Se adapteaza la diferite sarcini de lucru si conditii, cum ar fi temperatura si puterea.

Astfel, Intel® Core™ i7-12700H are 6 P-cores si 8 E-Cores, 20 thread-uri si atinge o frecventa turbo de pana la 4.70 GHz si asigura o experienta de gaming similara cu aceea a unui desktop, intr-o carcasa mult mai mica.

Cu ajutorul Wi-Fi 6 integrat poți experimenta conexiuni ultra-rapide si fiabile la internet. Iar cu portul Thunderbolt 4 poți conecta laptopul la alimentare si la accesorii folosind un singur cablu si te bucuri de viteza mare de transfer si securitate a datelor.

Trecând la partea de conectivitate, poți observa ca laptopul dispune de un port Thunderbolt 4, 2 usb-uri 3.2,un usb 3.2 type c, output de microfon, un hdmi si un conector de internet RJ-45.

Pe partea de racier, noul TUF Gaming F15 folosește Ventilatoare Arc Flow™ cu 84 de lame. Noul design cu grosime variabila imbunatateste performantele de răcire, fără niciun fel de zgomot. TUF Gaming F15 ramane rece chiar si in cele mai solicitante jocuri.

Hai sa testez cateva jocuri pentru a vedea exact ce rezultate putem obține cu acest laptop. De menționat faptul ca toate jocurile vor fi testate la rezolutie FHD, cu setari grafice medii.

Rezultatele obținute au fost de: 300 FPS-uri in CS:GO, 130 FPS-uri in GTA V, 80 FPS-uri in CoD Warzone, 200 FPS-uri in Fortnite, 260 FPS-uri in League of Legends, 130 FPS-uri in PUBG.

Acum e momentul să te bucuri de o altă experiență de gaming cu laptopul ASUS TUF F15 FX507ZE!