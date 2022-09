ASUS ExpertCenter E1 AiO – sistemul de business gata de orice, oriunde, oricând

În încercarea de a adresa o varietate foarte mare de scenarii prin intermediul unui pachet compact și atrăgător, ASUS a lansat un all-in-one care se integrează fără probleme atât la birou, cât și într-o cafenea sau cabinet medical, ASUS ExpertCenter E1 AiO.

Cu o conectică generoasă și o configurație hardware cât se poate versatilă, noul ASUS ExpertCenter E1 AiO este un sistem de tip all-in-one care include o serie stufoasă de atuuri pentru a adresa pretențiile clienților de business. În mod previzibil, nu te oprește nimeni să-l achiziționezi pentru o utilizare în confortul căminului, dar se vede că a fost menit să facă viața mai ușoară celor care pun accent pe productivitate în medii diverse.

ASUS ExpertCenter E1 AiO – de la hardware competent la detalii care fac diferența

Micuțul din imaginile de mai sus se ascunde în spatele unui panou sensibil la atingere cu diagonala de 15,6 inci și o rezoluție nativă de 1366 x 768 pixeli. Are o luminozitate nativă de 200 de niți, este de tip TN și lucios. Acești parametri îi permit să fie integrat într-un restaurant sau bar ca sistem de comenzi, dar funcționează la fel de bine într-un cabinet medical, la recepția unui hotel sau pe orice alt birou. Important este că nu are niciun ventilator, soluția de răcire fiind pasivă și complet silențioasă, ajutându-te în permanență să te concentrezi pe ce ai de făcut, fără distrageri inutile.

Partea de performanță este asigurată de o combinație între procesor Intel N4500 cu o viteză de lucru de până la 2,8GHz, 8GM DDR4 și un SSD M.2 NVMe pe PCIe 3.0 de 256GB. Acesta din urmă face minuni în aproape orice configurație hardware și va facilita încărcarea rapidă a sistemului de operare și a tuturor aplicațiilor de care ai nevoie. Conectica include un card reader 2 in 1 SD/MMC, o ieșire audio hibridă și două porturi USB 3.2 gen 1 Type-A pe laterala dreapta. În spate, te mai bucuri de 2 porturi COM Serial, pentru interacțiunea cu case de marcat, POS-uri, cititoare de coduri de bare, imprimante matriceale și alte accesorii de nișă. Nu lipsește conectica Gigabit Ethernet, un HDMI out 1.4, USB 3.2 Gen 1 Type C și alte două porturi USB 3.2 Gen.1 Type A. Cu alte cuvinte, niciodată nu vei rămâne în pană de porturi, indiferent ce ai avea nevoie să conectezi.

Pentru amatorii de videoconferințe, în marginea superioară a lui ASUS ExpertCenter E1 AiO se ascunde o cameră video HD 720p, iar un sistem audio cu microfon îți oferă acces la Alexa, dacă ești amator de interacțiunea cu asistenți virtuali. Dacă nu te încântă rețeaua cu fir, ai Wi-Fi 802.11ac Dual Band și Bluetooth 5.1 pentru comunicații de orice fel și internet de mare viteză. Cu toate acestea, este surprinzător de micuț și finuț. Are doar 2,43 kilograme și 36.6 x 24.8 x 3.8 ~ 19.0 cm. Consumul electric este de maxim 65W. Ca un detaliu de fond, fiecare astfel de sistem se livrează împreun cu un mouse optic și o tastatură, ambele cu fir.

Având în vedere că poate fi folosit în medii corporate, în care fiecare minut contează și nimeni nu-și permite să-și piardă munca, din ultimele ore sau minute, unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui sistem este prezența în carcasă a unui UPS. În contextul problemelor din sectorul energetic, chiar și câteva minute de autonomie sunt esențiale pentru a-ți salva un document, un proiect sau o factură. Cu toate acestea, UPS-ul intern îți oferă nu mai puțin de 167 de minute de utilizare, plus alte 352 de minute în modul hibernare, dacă vrei să continui munca exact de unde ai rămas, cu toate aplicațiile deschise. Aceasta este o inovație importantă pentru domeniu all-in-one-urilor și reprezintă doar unul dintre atuurile cu care se laudă ASUS ExpertCenter E1 AiO.