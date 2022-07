Aproape toate apartamentele din România s-au scumpit, dar există și excepții: unde găsești apartamente mai ieftine în București

Dacă ai urmărit știrile din ultimile luni legate de bula imobiliară din România, ai primit N confirmări legate de faptul că prețurile la locuințe au explodat în ultimul an. Cu toate acestea, mai există și excepții de la regulă, mai ales în cazul apartamentelor din blocurile vechi.

În mod absolut surprinzător, în București, există câteva cartiere în care prețul mediu cerut de proprietarii de apartamente cu două camere a scăzut cu până la 17%. În continuare, trendul general este de scumpire, dar e îmbucurător să vezi că există și excepții, dacă te gândeai la o investiție. Conform datelor agregate de Anunțul.ro, în nu mai puțin de 8 zone din Capitală, dintre cele 20 analizate, prețurile pentru apartamentele cu două camere au scăzut în iunie 2022 față de aceeași lună din 2021.

Unde găsești apartamente mai ieftine decât acum un an, în București

Cea mai mare scădere de preț s-a observat în zona 1 Mai – Domenii. Aceasta s-a observat în cazul apartamentelor cu două camere și gravitează în jurul pragului de 17%. Ca referință, în iunie 2022, prețul mediu pentru o astfel de locuință a fost de 80.700 de euro. Tot reduceri de prețuri s-au văzut și în Bucureștii Noi – Dămăroaia (-16,5%), Universitate – Kogălniceanu (-11,6%), 13 Septembrie (-10%) și Victoriei – Romană (-9%).

Pentru că trendul general este totuși în continuare de creștere a prețurilor, este important de trecut în revistă și zonele în care locuințele au devenit mai inaccesibile. În această categorie intră Colentina -Obor, Rahova – Sebastian, Drumul Taberei – Ghencea, Tineretului – Timpuri Noi.

Dincolo de trendurile de la an la an, dacă la momentul de față te gândești să-ți cumperi un apartament cu două camere, cel mai ieftin îl găsești în zona Grivița – Gara de Nord, la un preț mediu de aproape 64.000 de euro. Tot într-un preț sub 70.000 de încadrezi și dacă îți iei o locuință în Berceni – Giurgiului, Drumul Taberei – Ghencea și Rahova – Sebastian. La polul opus, cu o medie de peste 120.000 de euro pentru un apartament cu două camere, se află zone Alba Iulia – Decebal – Muncii. Moșilor – Dacia este singura zonă în care proprietarii au cerut același preț de un an de zile, aproximativ 93.000 de euro în medie, conform economica.net.