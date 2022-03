Apple, Microsoft și Google, „repetente”: cât de greu e să repari un laptop sau un telefon de la acești giganți

Dacă ți-ai cumpărat un dispozitiv (telefon, tabletă, laptop, etc) de la Microsoft, Apple sau Google, cu siguranță vrei să-l ai cât mai mult timp, mai ales dacă ai dat „o căruță” de bani pe el. Dar ce te faci atunci când, inevitabil, se strică și trebuie să-l repari?

Probabil știi că dispozitivele unor mărci sunt mai ușor de reparat decât altele. O echipă de specialiști a făcut anumite teste și au confirmat suspiciunile pe care, probabil, le aveai și tu.

Grupul de Cercetare de Interes Public din SUA a publicat un raport de reparabilitate care evaluează marile mărci de laptopuri și telefoane atât în ​​ceea ce privește ușurința cu care acestea por fi reparate, cât și referitor la poziția generală a companiei cu privire la această problemă.

Dispozitivele Apple, Google și Microsoft, greu de reparat

După cum ai putea ghici, Apple, Google și Microsoft s-au descurcat prost și au obținut note de D, dar și un F, valabil pentru iPhone. În acordarea notelor, specialiștii au luat în calcul designul sigilat și greu de desfăcut, în cazul carcaselor, lipsa efectivă a pieselor de schimb, dar și politica referitoare la dreptul consumatorului de a beneficia de reparații.

De remarcat că nicio companie nu a primit nota A.

Cu toate acestea, laptopurile de la Acer, ASUS, Dell și Lenovo au obținut toate nota B, pentru că au dat dovadă de o opoziție redusă față de Right to Repair, în timp ce Motorola a fost singurul producător de telefoane care a egalat această performanță cu telefoanele sale relativ reparabile. HP și Samsung au obținut, fiecare, nota C.

Cu toate acestea, industria tehnologiei dă deva semne de îmbunătățire, în acest sens. Spre exemplu, administrația Joe Biden a pus presiune pe companiile americane de a adopta „Dreptul la Reparație”. În consecință, multe dintre companii sunt în curs de schimbare a atitudinii, chiar dacă doar parțial – deocamdată.

Apple va începe, în acest an, vânzarea de piese de schimb pentru dispozitivele sale, în timp ce Microsoft a declarat că și-a simplificat, la rândul său, device-urile, astfel încât ele să fie, pe viitor, mai ușor de reparat.