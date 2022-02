Apple face valuri la premiile Oscar, pentru prima oară

Nominalizările de anul acesta, la premiile Oscar, au fost anunțate, iar șefii Apple TV+ sunt, cu siguranță, foarte mulțumiți de rezultate.

Filmele difuzate pe serviciului de streaming Apple au primit nici mai mult, nici mai puțin de șase nominalizări la premiile Oscar, în creștere cu două, față de anul trecut.

Poate unul dintre cele mai apreciate filme difuzate de Apple TV + este „The Tragedy of MacBeth”, regizat de Joel Coen, Denzel Washington primind, de asemenea, o nominalizare pentru rolul principal pe care îl joacă, ca de fiecare dată, excepțional.

Apple TV + încă nu a reușit să întreacă Netflix

Pe de altă parte, Netflix a reușit să bifeze 27 de nominalizări, cu filmele sale. Spre exemplu, mult discutatul, aclamatul și, totodată, hulitul „Don’t Look Up” se află printre favoriți, la categoria „cel mai bun film”, în timp ce western-ul slow burn noir „The Power of the Dog” concurează îndeaproape cu acesta, cel din urmă având, potrivit criticilor, șanse reale de a „împușca” statueta. Această peliculă magistrală conduce lista cu 12 nominalizări. Jane Campion este prima femeie care a obține nu una, ci două nominalizări, din istorie.

Printre alte filme Netflix nominalizate se numără „The Lost Daughter” (cu Olivia Coleman în rolul principal), „The Hand of God” sau „Tick, Tick… ​​Boom”, printre multe altele.

„Being the Ricardos”, pe care îl putem vedea pe Amazon, a obținut trei nominalizări la premiile Oscar de anul acesta, în timp ce „No Time To Die”, care marchează ultimul film în care îl putem vedea pe Daniel Craig în rolul lui James Bond, a fost nominalizat pentru categoria „cele mai bune efecte speciale”.

Între timp, drama japoneză „Drive My Car” a reușit să intre în cursă pentru „cel mai bun film” și „cel mai bun regizor”, însumând patru nominalizări, în total.

Cea de-a 94-a ceremonie a premiilor Academiei va avea loc pe 27 martie, iar lista completă a nominalizărilor de anul acesta poate fi consultată aici.