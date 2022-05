Anunțul zilei de la Digi RCS RDS pentru toți clienții: așa îți dai seama că joacă în altă ligă

Compania Digi vine cu vești foarte bune pentru clienții săi, înregistrând creșteri semnificative ale afacerii, semn că utilizatorii n-au niciun motiv de îngrijorare și se pot baza în continuare pe serviciile furnizate, atât pe rețeaua fixă, cât și pe cea mobilă.

Conform celui mai recent raport financiar transmis de reprezentanții Digi RCS RDS, primul trimestru al anului curent a fost un adevărat succes în plan de business.

„Digi Communications N.V. și-a depășit performanțele financiare și operaționale în primul trimestru, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile consolidate ale Grupului, din operațiunile continue, au crescut cu 21% în primul trimestru al acestui an, ajungând la 361 milioane de euro. EBITDA ajustată (inclusiv IFRS 16) a marcat o creștere de 9,5% de la an la an, până la 124 milioane de euro. EBITDA ajustată (excluzând IFRS 16) a crescut cu 6,1%, până la 105 milioane de euro”, se arată în documentul citat.