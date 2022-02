Digi RCS RDS, Vodafone sau Orange: cum îți alegi operatorul de telefonie, din experiența abonaților

Digi RCS RDS, Vodafone și Orange sunt cei mai importanți jucători de pe piața de telefonie mobilă din România. În teorie, Telekom este de asemenea prezent în piață, dar, în septembrie 2021, Orange a finalizat achiziția unui pachet majoritar de 54% din Telekom Romania Communications.

În acest context, am încercat să vedem care este cel mai bun operator de telefonie mobilă și internet mobil din România, făcând o comparație cât se poate de subiectivă între serviciile Digi RCS RDS, Orange și Vodafone. Spun subiectivă, pentru că există atât de mulți parametrii care definesc performanța unui operator de telefonie, încât pare să fie imposibil să spui că unul este cel mai bun din prisma unui cumul de factori obiectivi.

Serviciul clienți, opțiunile de fidelizare, calitatea semnalului la telefonie sau internet, prețurile terminalelor, numărul de magazine, experiența de service sunt doar câteva detalii care s-ar putea să-ți influențeze decizia de abonare. Problema este că multe dintre acestea variază incredibil de mult de la o regiune la alta a țării, de la o localitate la alta, chiar și de la un cartier la altul, în cadrul orașelor mari. De exemplu, s-ar putea ca în orașul în care îți desfășori activitatea 90% din timp să ai o calitate foarte bună a semnalului la telefonie. Urci într-un weekend pe munte și îți vine să îți arunci telefonul, pentru că prietenii tăi sunt online, postează pe Facebook sau Instagram, iar tu nici măcar nu poți să inițiezi un apel.

Ca urmare, nu există o soluție general valabilă, nu există un Dumnezeu al telefoniei mobile în România. Există doar varianta care este potrivită nevoilor tale, bugetului tău, stilului tău de viață. Tocmai din acest motiv, colegii mei au detaliat mai jos de ce preferă Digi RCS RDS în defavoarea Vodafone sau Orange, de ce preferă Orange în defavoarea celorlalți doi sau, respectiv, Vodafone. În opinia lor și având în vedere cât de ușor este să te portezi dintr-o rețea în alta în 2022, au ales cel mai bun operator de telefonie mobilă și internet. Au făcut alegerea perfectă, pentru ei.

În speranța că te vei regăsi într-una dintre aceste relatări, argumentele din spate s-ar putea să te ajute să consideri și tu că este mai bine să rămâi la Digi RCS RDS, Vodafone sau Orange. Ori s-ar putea să te convingă să te muți sau să te portezi într-o altă rețea. Depinde ce te ajută pe tine, ce ți se potrivește acolo unde locuiești, unde lucrezi, unde petreci o cantitate semnificativă de timp sau unde mergi în concediu. În final, nici cea mai bună ofertă sau cel mai ieftin smartphone nu țin loc de semnal la telefon sau o conexiune la internet decentă când îți trebuie mai mult.

Digi RCS RDS – cel mai bun operator de telefonie din România, în opinia Iuliei

Sunt abonat DIGI RCS RDS de mai bine de doi ani. Dacă în primii doi ani am rămas „de nevoie” în această rețea, fiind legată de „glie” cu un contract care mă obliga să nu mă mut, acum, după încheierea celor doi ani, iată-mă, în continuare, în baza de date a clienților lor.

Motivul nu are neapărat legătură cu serviciile pe care le oferă DIGI, ci mai degrabă cu un anumit grad de comoditate. Evident, nu e o trăsătură deloc constructivă, însă, cum nu s-a dovedit nici (prea) dăunătoare – nu până în momentul de față, cel puțin, am decis să mai aștept un pic până când fac pasul cel mare din nou.

Spun „din nou” pentru că, în urmă cu doi ani și două luni, alegeam DIGI RCS RDS, după 14 ani de Orange, în care am avut fie abonament, fie cartelă, în funcție de necesitățile momentului. Decizia de a renunța la Orange a fost luată brusc, după ce am comparat ofertele de telefoane de la fiecare dintre acești provideri de telefonie mobilă. Iar cum DIGI a câștigat detașat la capitolul „oferte de telefoane valabile pentru portarea în rețea, plătibile în rate”, i-am ales fără să clipesc de două ori.

Desigur, am fost ajutată, în luarea deciziei, și de faptul că eram deja client DIGI, de ani buni (aproape 10) în ceea ce privește serviciile de internet fix. Așadar, o singură factură și un singur cont, aferente mai multor servicii, aveau să fie un plus și să reducă din timpul prețios alocat plății facturii.

În egală măsură, reînnoirea contractului venea la pachet cu o reducere de 50%, valabilă pentru primele șase luni de la încheierea acestuia.

Doi ani mai târziu pot trage o concluzie, mai mult sau mai puțin subiectivă, cu privire la serviciile oferite de DIGI, după cum urmează:

Factura, deși a mai crescut un pic din pricina deprecierii leului, a rămas oarecum constantă, ceea ce mi-a oferit un anumit grad de control asupra plăților lunare, știind cât urmează să plătesc, măcar cu aproximație.

Ce-i drept, nu mă pot declara 100% mulțumită de calitatea semnalului, de vreme ce, în mod ironic, DIGI alege să-ți dea semnal decent în locuri unde nu te-ai aștepta să ai (spre exemplu, în vârf de munte), dar eșuează lamentabil în locuri în care oricare alt „muritor de rând” are: de exemplu într-un loc sau într-o localitate rurală, de șes, aflată la 25 de kilometri de cel mai apropiat oraș mare.

Din punct de vedere al serviciului de clienți DIGI, aș acorda un 7 din 10. Timpul de așteptare, comparativ cu alte experiențe, este unul mai mic, însă nu suficient de mic încât să nu te enervezi deloc. În plus, unele funcții sunt digitalizate excesiv, simțind, în anumite situații, nevoia de a vorbi cu un operator uman, de vreme ce nu toate cazurile pot fi descrise printr-o singură tastă. Am apreciat, desigur, promptitudinea cu care au trimis echipe de intervenție, atunci când a fost nevoie – iar când spun asta mă refer strict la serviciile lor fixe.

Cât despre ofertele curente la telefoane mobile, valabile pentru un abonat deja existent, aș da nota 5 din 10, întrucât DIGI mizează încă pe portarea cât mai multor nume în rețeaua proprie, sub atracția prețului mic, dar fără să mai fie interesat de fidelizarea clienților deja existenți. Bănuiesc că totul se poate rezolva cu o simplă amenințare de portare în altă rețea, însă efortul psihic este mult prea mare. În plus, nu este normal ca un client să se gândească la strategii asemenea celei menționate mai sus, doar pentru că, în cazul DIGI, „dragostea durează șase luni”.

Orange – cel mai bun operator de telefonie din România, în opinia Ozanei

Prin clasa a doua sau a treia am primit, de la mama, primul meu telefon și, implicit, un număr de telefon. Din câte-mi aduc aminte, era chiar indestructibilul Nokia 3310. Mama voia să aibă acces la “puiul” ei tot timpul când era la școală. Pe de-o parte, îmi pare bine că n-aveam internet și tot ce puteam să fac pe telefon era să joc Snake. Tehnologia a venit devreme în viața mea, dar moderat, constructiv și util. Însă nu despre asta vreau să vorbesc în rândurile următoare.

Vreau să explic de ce sunt abonată la Orange și sunt mulțumită de asta. Cum ziceam, primul meu număr de telefon a fost pe o cartelă de la Vodafone. După “impulsurile” pe care le aveam la telefonul fix și cum sunam în centrală ca să ni se facă legătura cu persoana cu care voiam să vorbim, mi se părea ceva fascinant să ai, în primul rând, un telefon “portabil” pe care să-l iei cu tine în afara casei, cu butoane, ecran și toate cele. Dar să nu devin nostalgică!

Așadar, prima mea cartelă a fost la Vodafone care, pe vremea aceea, era Connex. Sincer, nici nu-mi mai aduc aminte ce oferte aveau prin anii 2000, dar mie evident că nu-mi trebuia mult. Vorbeam la telefon doar cu mama. Am rămas pe Vodafone, cu același număr de telefon, de atunci până m-am angajat la primul meu job, în primul an de masterat. Încă eram pe cartelă, nu trecusem la abonament. Îmi încărcam telefonul cu credit lunar. Nici când am înaintat în vârstă n-am simțit nevoia unui abonament, iar în studenție am păstrat în continuare cartela pre-pay și n-am trecut pe abonament, ca să evit o cheltuială în plus. Pot să spun, comparativ, doar din punctul de vedere al semnalului, că la Orange e semnal mai bun decât la Vodafone.

Am trecut de la Vodafone la Orange la primul meu job, când am primit telefon de serviciu, cu tot cu număr de telefon și abonament. Telefonul meu personal a cam rămas uitat atunci. Era un Galaxy S4 și la serviciu primisem un iPhone 6S. Mi-a fost destul de anevoioasă trecerea de la Android la iOS, dar m-am obișnuit. La semnal a fost o îmbunătățire față de Vodafone și, cu excepția a una-două ocazii în care a „căzut” rețeaua, n-am avut probleme cu nimic.

Asta m-a determinat ca, după aproximativ trei ani, când mi-am schimbat jobul, să-mi deschid la Orange propriul abonament, primul, de altfel. Nu m-am întors la “prima mea iubire”, Vodafone. De un an și jumătate am abonamentul Smart 15 de la Orange, la 15 euro pe lună. Abonamentul include net nelimitat, minute în rețea și naționale nelimitate, SMS-uri în rețea și naționale nelimitate, 600 de minute internațioanle și 10 GB date în roaming în SEE.

Sunt mulțumită de abonament și prețul acestuia, de semnal, de viteza internetului, de aplicația My Orange și n-am avut până acum nicio problemă pe care s-o raportez. Dacă aș schimba furnizorul? În momentul de față, nu, iar dacă serviciile lor vor funcționa la fel, nici n-am de gând în viitor să fac vreo schimbare.

Vodafone – cel mai bun operator de telefonie mobilă din România, în opinia lui Andrei

Eu sunt abonat la Vodafone. Abonamentul îl am legat de cel al tatălui meu, care este abonat la Vodafone de pe vremea Connex. (Ozana, văd că și tu ți-ai amint de Connex!) Ce-i drept, există niște avantaje adunate de-a lungul anilor și tocmai de aceea nici n-am căutat să mă mut independent în Vodafone sau altundeva. Ca idee, cred ca am același număr de telefon de cel puțin 15 ani. Totuși, am avut la un moment dat o cartelă la Orange, dar pur și simplu nu o foloseam, așa că am renunțat.

Am avut prieteni care au fost pe Orange, Digi sau Telekom și mai toți au trecut pe Vodafone, așa că nu am vreun motiv să renunț sau să mă plâng. În plus, fără să intru în prea multe detalii, abonamentul actual este foarte avantajos pentru mine. Pot să îți mai spun că acum câțiva ani mi-am cumpărat un telefon de ultimă generație și am fost printre primii din România cu acel model de telefon. Practic, alte câteva puncte în plus pentru operatorul la care sunt. Cu toate acestea, nu sunt adeptul cumpăratului de echipamente prin operatori de telefonie, cu atât mai mult din România. Repet, nu am avut probleme, dar am întâlnit probleme la altfel de retaileri, de aceea prefer să îmi comand electronicele din alte țări.

Nu am avut neplăceri cu semnalul și nici probleme tehnice. Am avut semnal în 99% din locurile pe unde am fost, în țară sau afară, deci aici chiar nu prea am ce să spun și nici de la prieteni nu am auzit să aibă probleme de semnal sau să se întrerupă aiurea convorbirile. Nu știu însă cum stă treaba la alți operatori. Totuși, asta este pur experiența mea și lucrurile pot sta absolut diferit pentru altcineva. Faptul că eu am avut o experiență bună cu o companie nu înseamnă că celelalte sunt mai slabe sau nu sunt bune. Personal, ca să îmi schimb operatorul ar trebui să primesc o ofertă absolut fabuloasă, dar, având în vedere vechimea, am parte oricum de o ofertă mai mult decât satisfăcătoare.

În ceea ce privește suportul tehnic, iarăși nu pot spune că am întâmpinat dificultăți sau greutăți. Având în vedere vechimea, cumva toată lumea vorbește frumos cu tine, ca să nu te piardă. Am avut poate și de momente când răspunsul lor mi s-a părut ciudat, dar una peste alta experiența a fost profesionistă. Foarte rar se întâmplă să am o problemă care să necesite call-center-ul și atunci sunt destul de amabili. Îmi mai place foarte mult că nu mă agasează cu întrebări sau sondaje.

În concluzie, experiența mea personală cu Vodafone a fost și este mai mult decât decentă, iar pentru moment și nu am niciun motiv să schimb operatorul. Evident, reiterez ce am spus și mai sus și anume că asta nu înseamnă că operatorul respectiv este fără de păcat doar pentru că eu am avut o experiență reușită cu ei.

Digi RCS RDS – cel mai bun operator de telefonie mobilă, în opinia Magdei

Sunt client Digi RCS RDS din anul 2015. A trecut ceva timp de atunci și, în pofida tuturor ofertelor disponibile pe piața telecom din România, am ales să rămân client fidel, deși nicio companie nu este perfectă. Totuși, punând în balanță avantajele și dezavantajele, decizia a fost de a-mi păstra furnizorul de servicii telecom în tot acest timp.

Beneficiez, încă de la începutul abonamentului, de un serviciu fix de internet și unul de telefonie mobilă. Asupra internetului fix, condițiile sunt ireproșabile. Dispozitivul wireless amplasat în locuință asigură cu brio semnalul în aproape 100 de metri pătrați și niciodată nu au fost probleme în vreo încăpere din apartament.

Referitor la serviciile mobile, internetul 4G este nelimitat în limita a 2GB pe lună. În România, semnalul este destul de bun, fiind probleme minore doar în zonele montane, dar cred ca toți operatorii au astfel de dificultăți.

După consumarea celor 2Gb incluși în abonament, internetului îi scade viteza și acest lucru este sensibil la nivelul oricărei activități desfășurate online, fie de vizionare, fie de descărcare de conținut. Totuși, dacă te încadrezi în limita impusă, lucrurile decurg fără probleme.

Tot referindu-mă la avantaje, aș mai putea nota faptul că, în ultimii doi ani, de când rețelele mobile sunt mult mai solicitate, dat fiind contextul pandemic și implementarea muncii de la distanță, s-a întâmplat de cel mult două ori să-mi pice semnalul efectiv, în București. Însă inconvenientul nu a durat mai mult de câteva minute și s-a remediat de la sine.

La capitolul dezavantaje, aș menționa că serviciile roaming nu funcționează chiar optim. M-am confruntat, în 2019, la plecarea din țară, cu surpriza neplăcută de a nu avea nici semnal de telefonie, nici internet, deși activasem roaming-ul. A fost nevoie sa mă prezint fizic la sediul operatorului, în calitate de titular al abonamentului în cauză, și să solicit în mod expres activarea acestui serviciu. Anterior, efectuasem procedura de la distanță și mi se transmisese că nu vor exista niciun fel de probleme. Totuși, au fost. Și nu e deloc confortabil să te bazezi pe un serviciu, să pleci din țară și să constați că nu poți iniția apeluri, nu poți primi și nici n-ai semnal la internet.

Tot la capitolul minusuri, ofertele promoționale pentru reînnoirea abonamentelor nu sunt deloc convenabile. Întotdeauna gama de dispozitive propusă este limitată, iar beneficiile oferite clienților cu vechime nu sunt palpabile. Practic, gratis sau aproape gratis primești telefoane cu performanțe foarte scăzute, cele de ultimă generație neavând avantaje notabile la achiziție. Se negociază foarte slab prelungirea de contracte, conform propriei mele experiențe.

În cele din urmă, cu siguranță că poate aș găsi oferte mai avantajoase pe piață, dar cred că e destul de confortabil să păstrez un abonament deja existent, în detrimentul bătăilor de cap cu schimbarea operatorului.

Digi RCS RDS versus Orange versus Vodafone, în România

În urmă cu câteva săptămâni, citeam un studiu ANCOM conform căruia Digi RCS RDS are cel mai bun semnal în toate stațiile de metrou din București și pe parcursul călătoriilor dintre acele stații. Diferențele nu erau fabuloase în fața concurenței, dar existau. Digi a câștigat. Este acesta un criteriu suficient de bun pentru a-ți schimba abonamentul la telefonie și internet în defavoarea Orange sau Vodafone? Sub nicio formă. Este însă un truc bun de marketing.

Dacă arunci o privire pe paginile de Facebook ale celor trei operatori citați mai sus, la aproape fiecare postare Digi, utilizatorii se plâng de calitatea semnalului, de acoperire în diferite colțuri ale țării. Pe pagina de Facebook a Vodafone, oamenii își doresc mai multe oferte atractive de fidelizare. Mulți sunt clienți de câteva decenii și nu se simt apreciați. Pe de altă parte, din pagina de Facebook a Orange, din comentarii, reiese că a existat o avarie destul de mare, la finele săptămânii trecute, iar oficialii furnizorului de telefonie nu par să fie la fel de prezenți în postări precum cei ai concurenței. În contextul în care Orange este în continuare considerat cel mai mare operator de telefonie din România, deși nu avem cifre oficiale actualizate de aproximativ trei ani, ar fi fost drăguț să pună mai mult accent pe prezența online, printre clienți.

Una peste alta, cu ăștia rămânem, Digi RCS RDS – cu prețuri mici, mulți clienți noi portați de la concurență și probleme de semnal unde te aștepți mai puțin; Vodafone – cu prețuri mai mari, dar o acoperire bună sau chiar foarte bună; Orange – cu o putere financiară fabuloasă, un număr record de utilizatori, dar parcă un pic mai multă ignoranță față de clienții vechi. Știi însă care e partea cea mai realistă? Nu este bine să generalizezi. Fiecare dintre noi a avut o experiență proastă cu un operator de telefonie sau mai mulți, cum fiecare dintre noi este cât de cât mulțumit de abonamentul pe care îl are în prezent. Nu este cazul tău? Portează-te la concurență. Este simplu.