Android se duce în jos cu viteză mare: cât de popular a devenit iPhone-ul, în doar câțiva ani

Pentru un moment în timp și spațiu, telefoanele celor de la Apple erau populare în doar câteva țări, iar percepția generală devenise că un iPhone este prea scump pentru a fi un smartphone de masă. Lucrurile s-au mai schimbat însă, iar Android pierde teren.

Până nu demult, un iPhone costa 5000 de lei și majoritatea celor care dețineau unul și l-ar fi cumpărat la abonamente, în rate pe factură. Acum, poți să-ți iei un iPhone SE de generația a doua cu 1800 de lei, în timp ce un iPhone SE de generația a treia are un preț de pornire de aproximativ 2500 de lei. În continuare găsești un iPhone 13 Pro Max cu 1TB de memorie internă la aproximativ 9000 de lei, Apple nu neglijează zona premium. Spre deosebire de acum cinci ani, însă, face o treabă foarte bună în a adresa și zona de mijloc a pieții, zona mainstream, unde, până de curând, exista doar Android.

Acum, Android s-a dus în cap

În continuare, Android domină piața când te uiți la procente, dar mai important decât procentele este trendul, direcția spre care merge piața. Trendul ne arată că Apple face o treabă foarte bună în a atrage clienți noi. Sistemul de operare dezvoltat de Google are în prezent o cotă de piață de 69,74%, pe când în 2018, avea cu 7,58% mai mult, până la 77,32%. Diferența de aproape opt procente este cu atât mai impresionantă cu cât a venit pe timp de criză, în pandemie, când oamenii au început să fie un pic mai precauți cu investițiile semnificative, cu cheltuielile mari.

De partea cealaltă a baricadei, iOS, sistemul de operare folosit de iPhone a crescut de la 19,4% în urmă cu patru ani, la 25,49% în prezent. Diferențele de procente vin ca urmare a altor sisteme de operare care se dau peste cap să reziste într-o piață dominată de iOS și Android.

Una peste alta, este improbabil ca Apple să ajungă vreodată să domine piața în locul Android, dar nici nu are nevoie de asta. Având în vedere cota de profit la fiecare dispozitiv pe care îl scoate pe piață, gigantul din Cupertino profită enorm de pe urma fiecărui procent în plus pe care îl dobândește de la un an la altul.