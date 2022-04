Apple te lasă fără aplicațiile preferate, dar are o explicație pentru asta: de ce este pentru binele tău

Cei de la Apple sunt recunoscuți pentru actualizările constante pe care le trimit către posesorii de iPhone, iPad și Mac. Din păcate, aceleași actualizări se află în centrul unei dispute semnificative cu dezvoltatorii, deși utilizatorii obișnuiți s-ar putea să aibă cel mai mult de suferit.

În condiții ideale, toate aplicațiile pe care le găsești în AppStore ar trebui să fie actualizate și optimizate pentru cel mai recent hardware de la Apple. Din păcate, mai ales în cazul dezvoltatorilor mici, independenți, care sunt cei mai mulți în spatele jocurilor și utilitarelor tale preferate, nu au timpul și resursele necesare pentru actualizări constante, la rândul lor.

În plus, multe aplicații de acum 5 ani, poate chiar și 10, funcționează mai mult decât rezonabil și acum. Nu au nevoie de nimic. Apple consideră însă că acea compatibilitate nu este suficientă.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they’re removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.

It’s part of their App improvement system.

This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.

This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR

— Protopop Games (@protopop) April 23, 2022