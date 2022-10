Android 13 Go Edition aduce ceea ce cauți la telefoanele entry-level

Limbajul de proiectare Material You de la Google a fost disponibil încă de la Android 12, dar nu l-ai recunoaște dacă ai cumpăra un telefon Go Edition blocat cu aspectul vechi.

Din fericire, Google aduce în sfârșit acea estetică la un telefon cu costuri mai mici. Noul anunț al sistemului de operare Android 13 Go Edition aduce Material You pe aceste dispozitive de bază pentru prima dată, oferindu-ți teme de culoare care reflectă imaginea de fundal, precum și un aspect general mai elegant.

Android 13 Go Edition aduce Material You pe aceste dispozitive

De asemenea, ar trebui să fie mai ușor să îți menții telefonul la zi. Android 13 Go Edition adaugă actualizări de sistem Google Play care, la fel ca pe platforma „completă”, te asigură că obții patch-uri fără a aștepta ca producătorul să introducă noul cod. Acest lucru ar putea ajuta la remedierea defectelor de securitate în grabă, desigur, dar îți va menține dispozitivul la curent fără a distruge spațiul de stocare frecvent limitat de pe telefoanele cu buget redus.

„Când am introdus Android (ediția Go) în urmă cu cinci ani, ne-am adaptat platforma mobilă de bază pentru a alimenta telefoane la prețuri accesibile, cu memorie și spațiu de stocare limitate. Această nevoie este la fel de pertinentă și astăzi, cu aproape 180 de milioane de oameni care vin online doar în ultimele douăsprezece luni”, spune Google.

Noua versiune Go adaugă Discover pentru a te ajuta să răsfoiești o listă organizată de știri și alt conținut. Unele dintre îmbunătățirile mai subtile ale Android 13 sunt disponibile, inclusiv permisiunile de notificare și preferințele de limbă pentru fiecare aplicație.

Primele telefoane Android 13 Go Edition nu vor fi disponibile până cândva în 2023. Acestea fiind spuse, Google observă că lansarea este un simbol al expansiunii Go, dar și o îmbunătățire tehnică. În prezent, există peste 250 de milioane de dispozitive Android Go active lunar. Deși acest lucru este slab în comparație cu cele trei miliarde de dispozitive active raportate la I/O 2022, sugerează că conceptul unui sistem de operare Android foarte optimizat și mai accesibil este aici și va rămâne.