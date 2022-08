Andrew Garfield îi datorează totul lui Ryan Gosling: ce a spus „Spider-Man” despre „Ken”

După prima sa nominalizare la Emmy pentru Under the Banner of Heaven, Andrew Garfield a declarat că există un actor care a schimbat totul pentru el.

Mai exact, un test de ecran cu Ryan Gosling ar fi avut un impact de durată asupra modului în care abordează actoria Andrew Garfied, în momentul de față.

Garfield joacă, în prezent, rolul unui detectiv mormon care se luptă cu credința sa în timp ce investighează o crimă înfiorătoare care, aparent, implică biserica. Heaven este doar cel mai recent film din seria de roluri pe care Garfield le face ca la carte.

La începutul acestui an, el a fost nominalizat pentru cel mai bun actor la Oscar pentru filmul biopic al lui Lin-Manuel Miranda, Tick, Tick… ​​Boom!

Actorul a menționat anterior că este interesat în mod deosebit de personajele care sunt definite fie de credința lor, fie de pierderea acesteia. Înainte de rolul din Heaven, a jucat un rolul unui preot iezuit din secolul al XVII-lea, în filmul lui Martin Scorsese din 2016, Silence.

Ryan Gosling, un fel de mentor pentru Andrew Garfield

El a declarat că modul în care joacă îi este definit de o experiență pe care a avut-o cu nimeni altul decât Ryan Gosling.

Într-o apariție recentă în podcastul WTF, al lui Marc Maron, Garfield a amintit despre un test pe ecran pe care l-a făcut cu Gosling în 2005 pentru o adaptare cinematografică a romanului lui Michael Chabon, The Amazing Adventures of Cavalier & Clay.

Testul de ecran, despre care Andrew spune a fost „un moment esențial” pentru el, ca actor, a coincis cu prima dată când s-a aflat în fața unei camere, dar și cu prima dată când a lucrat alături de un actor care abordează rolurile diferit.

„Ryan era plin de viață. Nu prea voia să o facă în același mod iar și iar. El asculta, era foarte prezent, era spontan, era surprinzător, și nu încerca să joace clasic. Avea o calitate zen, dar era ca și cum ai fi fost într-o scenă cu un animal sălbatic în care nu știi dacă o să te sărute sau o să te omoare”, a declarat Andrew Garfield.