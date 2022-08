Alexandru Rafila lămurește scandalul pastilelor cu iod: „Nu am vrut să inducem panică”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a reacționat după ce în spațiul public s-a creat o întreagă isterie în urma indicațiilor oferite de autorități ca persoanele să ridice prescripția pentru pastilele de iodură de potasiu cât mai repede. El a ținut să precizeze că acest lucru nu înseamnă „ține, ci un interval de câteva săptămâni”.

După ce s-a creat panică în rândul populației după anunțul ministrului Sănătății care a îndemnat persoanele de până la 40 de ani să meargă cât mai rapid la medicul de familie pentru rețeta de pastile de iodură de potasiu, Alexandru Rafila lămurește situația.

„Am spus 3 cuvinte care au inflamat lucrurile. Am spus „cât mai repede”. (…) Asta nu înseamnă că mâine, înseamnă un interval de câteva săptămâni, văzând că în intervalul anterior, de 45 de zile, probabil la nivel național undeva la 1000 de persoane din România au primit aceste pastile”, a declarat Rafila, marţi, la Antena 3.

„Am avut un ordin de ministru aprobat în data de 23 iunie care a fost în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății timp de 30 de zile anterior, deci din luna mai.

Deci e clar o chestiune care era cunoscută, mai ales că noi am dublat această măsură de ordin legislativ cu o campanie de informare pentru populație, inclusiv am tot repetat până la saturația, aș spune, legat de vârsta până la 40 de ani care se regăsește în prospectul produsului, pentru că nu am inventat noi această vârstă, este vârsta recomandată când riscurile sunt mai mari pentru persoanele expuse”, a spus acesta.