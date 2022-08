Airbnb, mai selectiv ca niciodată: procesul de selecție, cum știi că ai voie să închiriezi o proprietate

Airbnb, care a anunțat o interdicție permanentă a petrecerilor în proprietățile gazdelor în iunie, testează tehnologia “anti-petreceri” în SUA și Canada.

Mai exact, instrumentele se concentrează pe momentul în care clientul rezervă o proprietate, analizând mai mulți factori pentru a detecta „rezervările cu potențial risc ridicat”, conform Airbnb. Tehnologia ia în considerare elemente precum de cât timp potențialul oaspete are un cont Airbnb, dar și istoricul de recenzii pozitive. Sistemul va ține cont, de asemenea, și de durata călătoriei și dacă cineva încearcă să facă o rezervare în timpul săptămânii sau în weekend.

Airbnb nu vrea petreceri în proprietățile închiriate

Poate, de exemplu, să semnaleze un sejur planificat de una sau două nopți într-un weekend în același oraș în care locuiește oaspetele. Aici ar putea fi o problemă.

Compania spune că încearcă să abordeze și să selecteze clienții cât mai bine. Acest sistem se bazează pe instrumente care au avut un impact asupra oaspeților cu vârsta sub 25 de ani, în special cei care au vrut să stea în apropiere și nu au avut recenzii pozitive. Airbnb observă că instrumentele nu pot împiedica în totalitate organizarea de petreceri. Cu toate acestea, Airbnb are o linie de informare pentru ca vecinii să contacteze personalul, în caz că aceștia cred că are loc o petrecere la o proprietate gazdă din apropiere sau au alte plângeri.

În Australia, unde Airbnb a testat pentru prima dată instrumentele, spune că a redus numărul persoanelor care nu păreau de încredere cu 35%. Acum implementează sistemul la scară mai largă.

Ca referință, o interdicție temporară de COVID a devenit o „politică comunitară de bază”. Airbnb interzice permanent toate petrecerile și evenimentele din proprietățile gazdă din întreaga lume, a anunțat compania. Această decizie urmează unei interdicții temporare din 2020 pe care a instituit-o petrecerilor la domiciliu, pentru a respecta restricțiile de distanțare socială legate de COVID.