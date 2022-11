Activision nu reușește să scape de probleme: cine îi amenință cu un nou proces

Hotelul Conservatorium de cinci stele nu apreciază să fie scena a nenumărate lupte virtuale.

Un hotel din Amsterdam este nemulțumit de includerea lui în ultimul Call of Duty, iar presa olandeză raportează că are în vedere acțiuni legale împotriva dezvoltatorului și editorului Activision Blizzard. Deși Hotelul Conservatorium apare sub numele „Breenbergh” în joc, este incontestabil aceeași clădire.

„Am luat notă de faptul că Hotelul Conservatorium este în mod nedorit scena noului Call of Duty”, a declarat managerul hotelului, Roy Tomassen, pentru de Volksrant. „În general, nu sprijinim jocurile care par să încurajeze folosirea violenței. Jocul nu reflectă în niciun caz valorile noastre fundamentale și regretăm implicarea noastră aparentă și nedorită”.

de Volksrant raportează că hotelul încă se gândește la pașii de urmat. Din formulare reiese, însă, că hotelul nu a exclus acțiunile în justiție.

Conservatoriul Breenbergh apare atât în ​​modul singleplayer, cât și ca hartă în multiplayer. O privire rapidă asupra imaginilor din interiorul hotelului de lux și harta Call of Duty confirmă faptul că hotelul Breenbergh din joc se bazează pe Conservatoriul din viața reală, o clădire bancară din anii 1800 reproiectată într-un stil extrem de distinctiv din sticlă și oțel pentru a fi folosită ca hotel de cinci stele de către un arhitect italian.

Hotelul nu e de acord cu Call of Duty

Procesul poate părea neînțelegător pentru mulți, dar arhitectura este protejată prin drepturi de autor atât în ​​conformitate cu legislația europeană, cât și cu cea americană. Fiind un hotel de lux de cinci stele, este posibil ca proprietarii și managerul Conservatoriului să dorească control absolut asupra descrierii afacerii lor.

Legea americană s-a alăturat în trecut cu Activision în privința reprezentărilor din lumea reală – în special HMMV-ul folosit de armata americană – dar legile din Europa sunt mult mai puțin clare în probleme similare. Prezentarea unui hotel ca decor pentru un joc shooter este mai discutabilă din punct de vedere legal și în baza diferitelor doctrine de utilizare loială, decât reprezentarea unui vehicul militar emblematic într-un joc militar.

Cel mai apropiat lucru pe care mi-l amintesc a fost reprezentarea Catedralei din Manchester în Resistance: Fall of Man din 2006 – dar aceasta era o clădire mult mai faimoasă, reprezentată din motive istorice, într-o altă țară. Incidentul s-a încheiat cu scuze oficiale din partea Sony către Biserica Angliei, care este, sincer, o propoziție foarte amuzantă.

Vom ține ochii în caz că hotelul ia acțiuni legale împotriva Activision. Nu e ca și cum avocații lor nu sunt suficient de ocupați în aceste zile.