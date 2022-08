Activision nu se mulțumește cu puțin: ce se întâmplă cu franciza Call of Duty

Franciza de succes a lui Activision se năruie în urma Vanguard

Succesul este relativ. Multe companii de jocuri de noroc ar ucide pentru o franciză de succes care este un vânzător anual de top precum Call of Duty.

Editorul a dezvăluit în ultimul său raport de câștiguri că jocurile sale au pierdut peste 30 de milioane de jucători doar în ultimul an. În timp ce Activision a publicat jocuri precum Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 și Crash Team Racing Nitro-Fueled în trecut, cea mai mare parte a utilizatorilor săi activi lunari provin de la Call of Duty. Până la sfârșitul lunii martie 2021, acest număr era de 150 de milioane.

Activision a dezvăluit că a scăzut la 94 de milioane.

Asta vorbește despre luptele ample din franciză, dar mai ales din Vanguard, cel mai nou joc Call of Duty lansat în toamna trecută.

În iunie 2021, Call of Duty: Black Ops Cold War din anul precedent a fost al doilea cel mai vândut joc. În iunie 2022, Vanguard nici măcar nu a intrat pe listă.

Soluția companiei la toate acestea este simplă: mai mult Call of Duty

Numărul lunar de utilizatori activi ai Activision s-a dublat după ce a lansat Call of Duty: Mobile în 2019 și apoi Call of Duty: Warzone în 2020, dar creșterea în acele zone pare să fie în scădere sau, în cel mai bun caz, neclintită. Warzone, în special, a avut probleme, în parte din cauza întârzierilor, erorilor și actualizărilor crossover legate de Vanguard la începutul anului.

Compania a confirmat în raportul său că se dublează pe fiecare aspect al trăgătorului militar, susținând că sfârșitul anului va „introduce o nouă eră” pentru franciză. Call of Duty: Modern Warfare II apare pe 28 octombrie. O „experiență” Call of Duty: Warzone 2.0 va fi derivată din asta. Și Call of Duty: Warzone mobil este încă în lucru, deși Activision nu a negat raportul Bloomberg conform căruia un important Call of Duty planificat pentru 2023 a fost amânat.

Și dacă nimic nu funcționează, ei bine, nu mai este CEO-ul Bobby Kotick și restul problemei conducerii Activision Blizzard. Cu excepția cazului în care se confruntă cu probleme de reglementare cu o comisie federală de comerț, compania va fi vândută către Microsoft pentru 69 de miliarde de dolari până în vara viitoare.