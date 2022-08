Acest animal este nemuritor: care este explicația științifică. Se poate aplica „izvorul tinereții” și la oameni?

Se știe că o singură specie de animal este nemuritoare din punct de vedere funcțional, iar oamenii de știință tocmai i-au comparat genomul cu cel al omologilor săi muritori, în încercarea de a afla ce o face atât de specială.

Nemurirea există – dar pentru a o obține, trebuie să fii o meduză, nu neapărat un zeu sau un vampir. Mai mult, se știe că doar o singură specie de cnidari, Turritopsis dohrnii, a găsit secretul vieții veșnice. Geneticienii speră că compararea ADN-ului lui T. dornii cu ruda sa apropiată, T. rubra, ne va ajuta să înțelegem procesul de îmbătrânire și cum să-l evităm.

Turritopsis sunt meduze de apă caldă lungi de jumătate de centimetru. Cel puțin trei specii de hidre au capacitatea de a întineri, ca Benjamin Button, trecând de la stadiul adult la cel juvenil, înainte de a crește, în cele din urmă, din nou. Cu toate acestea, două dintre acestea pot trece doar de la echivalentul hidrei de adolescent la copil. Reproducerea sexuală îi blochează la vârsta adultă. T. dohrnii, pe de altă parte, pare a fi capabil să treacă la stadiul său adult, cunoscut sub numele de inversare a ciclului de viață (LCR), de câte ori dorește.

Acest animal este nemuritor

O lucrare din revista Proceedings of the National Academy of Sciences oferă o comparație între T. dorhnii și T. rubra, în speranța că diferențele se vor dovedi folositoare, adăugând și câteva tipuri mai îndepărtate de cnidari.

Dr Maria Pascual-Torner de la Universidad de Oviedo, din Spania, și coautorii nu au găsit niciun truc genetic unic care să pară să ofere izvorul tinereții.

„Am identificat variante și expansiuni ale genelor asociate cu replicarea, repararea ADN-ului, întreținerea telomerilor, mediul redox, populația de celule stem și comunicarea intercelulară”, au spus cercetătorii.

Toate acestea s-ar putea dovedi, în cele din urmă, importante, dar studiul s-a concentrat asupra a două aspecte semnificative ale genomului T. dohrnii absent la ruda sa. Una dintre acestea reduce complexele represive polycomb: două familii de proteine ​​care reglează expresia genelor. Celălalt activează pluripotența – capacitatea unei celule stem de a se transforma în orice fel de celulă vrea să devină – în timpul inversării ciclului de viață.

Aplicarea acestora la oameni va fi cu siguranță o sarcină dificilă, dacă ar fi posibil. Cu toate acestea, în timp ce multe dintre caracteristicile lui T. dorhnii funcționează probabil doar în combinație, unele ar putea oferi câțiva ani prețioși în plus de sănătate unor creaturi mai complexe, inclusiv nouă, oamenilor.