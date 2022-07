Bulgaria se confruntă cu cea de-a patra rundă de alegeri în doi ani, după ce încercarea Partidului Socialist Bulgar de a forma un guvern de coaliție s-a încheiat fără succes. Partidul Socialist Bulgar va returna joi mandatul pentru formarea unui guvern, după ce ultima rundă de discuții vizând formarea unui nou guvern de coaliție a eșuat, a declarat miercuri presei Georgi Svilenski, membru al BSP.

Bulgaria s-ar putea confrunta cu alegeri anticipate

Întrucât nu au mai rămas opțiuni pentru stabilirea unei noi administrații după ce coaliția premierului Kiril Petkov a fost înlăturată luna trecută printr-un vot de neîncredere, Bulgaria va trebui să organizeze noi alegeri generale, a patra oară în ultimii doi ani.

Marți seară, liderul Partidului Socialist, Kornelia Ninova, a declarat că formațiunea va oferi o strategie de guvernare care speră să atragă aprobarea majorității parlamentarilor. Dar miercuri dimineață, parlamentul a refuzat să discute strategia.

„În această situație, mâine vom returna mandatul președintelui neîndeplinit”, a declarat Svilenski.

Mandatul de a forma un guvern a revenit BSP, simpatizant al Kremlinului, după ce partidul pro-UE We Continue the Change nu a reușit să adune o majoritate, iar principalul partid de opoziție GERB a refuzat această oportunitate.

We Continue the Change, Bulgaria Democratică, BSP și There’s Such a People au guvernat ca o coaliție cvadripartită până în iunie.

Actuala criză politică a început atunci când There’s Such a People, fondat de cunoscutul, dar tot mai controversatul prezentator TV Slavi Trifonov, a părăsit această coaliție în iunie și s-a alăturat opoziției, ceea ce a făcut ca guvernul să piardă majoritatea.

Mai mulți parlamentari au părăsit There’s Such a People, plângându-se de presupusele sale legături cu lumea interlopă, de politica incoerentă și de poziția sa dură față de Macedonia de Nord. Se așteaptă ca parlamentarii care au părăsit There’s Such a People să formeze un nou partid.

Prim-ministrul Kiril Petkov a afirmat că, în timp ce There’s Such a People făcea parte din coaliție, se prefăcea doar că este reformist, iar adevărata sa misiune era de a perpetua schemele corupte prin care fondurile de stat erau direcționate în mod ilegal către firme care lucrau la proiecte de infrastructură.

De asemenea, Petrov a afirmat că partidul proteja practicile dubioase ale Agenției bulgare pentru siguranța alimentară și ale laboratorului Euro Lab, care testează produsele agricole de lângă punctul de control Kapitan Andreevo de la granița cu Turcia.

Trifonov a negat că ar avea conexiuni penale.

Rumen Radev trebuie să aleagă un cabinet interimar

După ce guvernul demisionar al lui Petkov va părăsi funcția, președintele Rumen Radev va trebui să selecteze un cabinet interimar.

Acesta este un motiv de îngrijorare pentru cei care se tem că Moscova va profita de această ocazie pentru a se amesteca în afacerile Bulgariei. În ciuda faptului că Radev a ajutat la lansarea carierei politice a lui Petkov, acesta a devenit din ce în ce mai critic față de coaliția lui Petkov de la începutul invaziei rusești în Ucraina.

Radev s-a opus vehement ca țara să trimită un ajutor sporit Ucrainei și, de asemenea, s-a opus ridicării veto-ului privind începerea negocierilor de aderare a Macedoniei de Nord la UE și a acuzat guvernul pentru disputa dintre Bulgaria și furnizorul de gaze rus Gazprom.

În 2021, când Bulgaria a trecut prin trei alegeri generale, Radev a numit două cabinete interimare, cu consilierul său pe probleme de apărare Stefan Yanev în funcția de prim-ministru. Yanev conduce în prezent partidul pro-Kremlin recent înființat Rise Bulgarian Rise.