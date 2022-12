A mâncat cartofi prăjiți cu Gheorghe Dinică, în Crângași, și a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți actori români. Marin Moraru, comicul trist al scenei românești

A împărțit cartofi prăjiți cu Gherghe Dinică, și-a dedicat 50 de ani din viață spectacolelor de teatru și filmului și s-a născut în Crângași. Marin Moraru este în continuare unul dintre cei mai mari actori pe care i-a dat epoca de aur a teatrului românesc, un actor care a refuzat să mai joace când nu și-a mai găsit locul pe scândura teatrului sau în fața camerelor de filmat.

Marin Moraru s-a născut într-o familie modestă – tatăl său era vopsitor de vagoane la CFR -, în apropierea Lacului Morii din Crângași, pe 31 ianuarie 1937.

Visa să ajungă aviator, dar tatăl său l-a îndrumat să aleagă un alt timp de transport, mai pământean. Se duce la cursurile școlii de Construcții Căi Ferate – Întreținere Drumuri și Poduri, iar destinul face ca atunci să fie distribuit în primul rol din viața sa.

În timpul cursurilor în întâlnește pe Mihai Dimiu, regizorul echipei de teatru de amatori a școlii, iar Marin Moraru este distribuit în piesa „Steaguri pe tunuri”, de A.S. Makarenko.

După terminarea școlii este repartizat la Brașov, unde se ocupa de întreținerea unei porțiuni de cale ferată din rolul de asistent de picher, iar un an mai târziu este transferat la București, la uzina Grivița Roșie, ca agent tehnic.

La îndemnul familiei se înscrie la Universitatea Politehnică, dar află de la radio informații despre admiterea la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (I.A.T.C) „I.L.Caragiale”. Participă la examen, dar nu este admis.

În schimb, este acceptat ca „audient”. Participă la cursuri fără a primi note, iar un an mai târziu este admis ca student direct în anul II, la clasa prof. Dina Cocea.

În clasa Dinei Cocea îl cunoaște pe Gheorghe Dinică, cu care îl va lega o puternică prietenie până la finalul vieții.

Înaintea cursurilor obișnuiau să pregătească cartofi prăjiți cu ouă.

„Patru ani, cât am fost studenţi, am mâncat aceeaşi mâncare şi am fumat aceleaşi ţigări“, își amintea Marin Moraru despre perioada studenției.