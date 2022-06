1Up cu Ruby Rose: trailer și data de lansare pe Amazon Prime

Trailerul pentru 1Up oferă o primă privire asupra celui mai recent film al lui Ruby Rose, care se concentrează în jurul lumii jocurilor competitive.

Regizat de Kyle Newman (Fanboys și Barely Lethal), viitoarea comedie o prezintă pe Vivian, o jucătoare de esports care, după ce a primit o bursă de facultate pentru a juca la Universitatea Barrett, se confruntă cu sexismul în echipa școlii dominată de bărbați și ajunge să își formeze propria echipă de fete, pentru a concura la naționale. Pe lângă Rose, care joacă rolul antrenorului lui Vivian, Parker, filmul îi prezintă pe Paris Berelc din Hubie Halloween, Taylor Zakhar Perez și Hari Nef.

1Up, pe 15 iulie, pe Amazon Prime

1Up, produs de Lionsgate și Buzzfeed Studios, va avea premiera pe Amazon Prime pe 15 iulie 2022. Cu o distribuție plină de talente în ascensiune, 1Up are cu siguranță toate elementele unei producții de succes.

Ruby Rose este probabil cea mai cunoscută pentru rolurile sale în proiecte populare precum Orange Is the New Black și Pitch Perfect 3. Cel mai recent, ea a jucat rolul Kate Kane în Batwoman de la CW.

Nu se pune la îndoială faptul că această prezentatoare de televiune, model și actriță australiană este, de fapt, o frumusețe care îți rămâne mult timp în gand. Ochii ei de un albastru cenușiu au cucerit inimile privitorilor. Ruby, în vârstă de 35 de ani, este una din cele mai cunoscute voci ale comunității LGBT pe plan internațional. Ea a mărturisit că traiește un conflict permanent între a fi un „băiat frumos” sau o „fată frumoasă”, dar, în cele din urmă, și-a îmbrățișat natura feminină. Actrița declară despre ea insăși că este genderfluid.

Ruby Rose este una dintre cele mai controversate vedete de la Hollywood. Actriţa din “Orange Is The New Black” reuşeşte să fascineze pe toată lumea cu look-ul ei diferit aproape de la o săptămână la alta. Ruby Rose este o divă „cameleon” de la Hollywood, o femeie foarte frumoasă, însă caracteristicile sale ies din tiparele standard.