Top 10 Cele mai frumoase actrițe din lume în 2022

Se spune popular că „frumusețea stă în ochii privitorului”. Dar, odată cu cinematografia, moda și internetul standardele de frumusețe s-au cizelat și o mulțime de femei încântătoare ne-au inundat universul cotidian. Iată care sunt considerate în acest an, cele mai frumoase zece actrițe din lume.

Care sunt cele mai frumoase actrițe din lume

Actrițe frumoase au exista și vor mai exista în continuare, însă unele dintre ele au trăsături unice. Află care sunt cele mai frumoase actrițe din lume în anul 2022.

Kristen Stewart

Numele ei complet este Kristen Jaymes Stewart. Deși născută la Los Angeles, a fost crescută pentru o perioadă din copilărie în Colorado, apoi s-a mutat înapoi în LA în 2006, unde locuiește împreună cu părinții ei. Are un frate mai în vârstă, Cameron. Tatăl ei, John Stewart, e un producător TV angajat al FOX TV, lucrând la ora actuală la emisiunea „On-Air cu Ryan Seacrest”.

Mama ei este Jules Mann-Stewart, un autor de scenarii care își regizează primul film K-11 in 2009, în care joacă insăși Kristen.

Nominalizată 3 ani la rând (2003-2005) pentru Young Artist Award, nu a câștigat niciodată. Cartea preferată este „East of Eden” de John Steinbeck. De asemenea, îi place „Străinul” de Albert Camus. Și-ar dori o carieră în domeniul literaturii, spunând că nu ar vrea să rămână „de profesie mincinoasă” tot restul vietii.

Deepika Padukone

Fiecare dintre noi a văzut măcar o dată un film indian. Bollywoodul face concurență puternică filmelor realizate pe continentul american, iar o figură iconică a cinematografiei indiene este frumoasa Deepika Padukone. Deepika Padukone s-a născut la data de 5 ianuare 1986 în Copenhaga, Danemarca. Familia ei s-a mutat în Bangalore, India, atunci când ea avea 11 luni. Este model și actriță indiancă din 2004. Padukone este de origine din tribul Mangalore, și limba ei maternă este Konkani.

În 2006, Padukone și-a făcut debutul cinematografic în filmul “Kanada”. A mai apărut în mega-succesul internațional “Om Shanti Om” alături de Shahruck Khan. În acest film ea a jucat rolul actriței Shanti Priya din anii 70, și rolul lui Sandhya alias Sandy, o femeie tânără din prezent care arată exact ca Shanti Priya. Performanța sa a fost bine primită și a obținut premiul Filmfare pentru “Cea mai bună actriță”. Taran Adarsh de la indiaFM a remarcat-o și a citat: „Deepika are tot ce trebuie să fie un star de top – are personalitate, arată bine și, da, este extrem de talentată”.

Emma Watson

Zâmbetul actriției Emma Watson a impresionat încă de la prima ei apariție în seria Harry Potter. Cu silueta ei perfectă și ochii strălucitori, Emma, ​​în vârstă de 31 de ani, are trăsături care o fac să arate mereu de 20 de ani. Este considerată a fi una una dintre cele mai frumoase și delicate actrițe din industria cinematografică.

Emma Watson s-a născut în Paris, părinții ei fiind Jacqueline Luesby și Chris Watson, amândoi avocați englezi. Watson are o bunică de origine franceză și a locuit în Paris până la vârsta de 5 ani. După divorțul părinților s-a mutat cu mama ei și fratele ei mai mic în Oxfordshire, petrecându-și sfârșiturile de săptămână la tatăl său în Londra. De la vârsta de 6 ani, Watson a vrut să devină actriță.

Margot Robbie

Nu putem trece nepăsători peste o altă frumusețe a Hollywoodului, interpreta personajului Harley Quinn din Suicide Squad. Este vorba despre frumoasa actriță australiană, Margot Robbie, acum în vârstă de 31 de ani. Și-a inceput cariera prin aparițiile sale în filme independente din țara sa natală.

După ce a ajuns în Statele Unite, a devenit cunoscută datorită serialului tv Pan Am, difuzat de ABC, în periaoda 2011-2012. În 2013, a apărut pe marele ecran prin rolul din About Time. A impresionat prin rolul din The Wolf of Wall Street în care a jucat alături de Leonardo DiCaprio și Jonah Hill.

Ruby Rose

Nu se pune la îndoială faptul că această prezentatoare de televiune, model și actriță australiană este de fapt o frumusețe care îți rămâne mult timp în gand. Ochii ei de un albastru cenușiu au cucerit inimile privitorilor. Ruby, în vârstă de 35 de ani, este una din cele mai cunoscute voci ale comunității LGBT pe plan internațional. Ea a mărturisit că traiește un conflict permanent între a fi un „băiat frumos” sau o „fată frumoasă”, dar în cele din urmă și-a îmbrățișat natura feminină. Actrița declară despre ea insăși că este genderfluid.

Jennifer Lawrence

Pe lista noastră cu cele mai frumoase eroine se numără si uimitoarea Jennifer Shrader Lawrence, protagonista seriei de succes, Jocurile foamei. Actrița americană în vârstă de 30 de ani care a debutat în 2007, a avansat mult odată cu rolul Mystique din seria de filme Marvel, X-Men. Din 2015 până în 2016, Jennifer a fost declarată cea mai bine plătită actriță de la Hollywood.

Emilia Clarke

Actrița britanică, Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke este una dintre cele mai frumoase actrițe care a cucerit inimile iubitorilor de film în ultimii ani. Cu rolul ei revoluționar de regină a dragonilor în seria populară Game of Thrones, actrița minionă, în vârstă de 34 de ani, a devenit o reală senzație.

Angelina Jolie

Fără Angelina, lista noastră ar fi lipsită de grație și echilibru. Actrița cu origini cambogiene si americane rămâne fidelă standardelor frumuseții din toate punctele de vedere. Artista se numără printre cele mai frumoase eroine din istoria Hollywoodului, cu eleganța, forma fizică excelentă, buzele senzuale și ochii de un albastru fermecător. Angelina a fost desemnată de mai multe ori cea mai bină plătită actriță de la Hollywood.

Scarlett Johansson

Nu este o noutate că Scarlett Ingrid Johansson este una dintre cele mai influente și frumoase actrițe de la Hollywood. Ea este descrisă ca o prezența „fierbinte” a lumii filmului și a lumii modei. Actrița și cântăreața de origine americană are o ascendență trasată în Danemarca, Rusia și Polonia, ceea ce explică trăsăturile sale unice. Scarlett este actrița cu cele mai mari încasări din toate timpurile și a apărut în multe filme foarte bine cotate.

Alexandra Daddario

Daddario s-a născut în New York și a crescut în Upper East Side. Părinții ei sunt avocați și au rădăcini italiane și cehoslovace.A vrut să se facă actriță de când era copil – primul ei rol la televiziune a fost la 16 ani, când a interpretat o adolescentă căzută victimă în All My Children. În același timp, a urmat școala de fete din New York.

Daddario a jucat alături de Logan Lerman și Brandon T. Jackson în Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief, un film de aventură regizat de Chris Columbus, care s-a lansat pe 12 februarie 2010. Columbus și Craig Titley au adaptat scenariul din The Lightning Thief, prima carte scrisă de Rick Riordan care a câștigat premiul cea mai bine carte vândută pentru adolescenți.