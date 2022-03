1,7 milioane de ucraineni au reușit să plece din țară de la începutul războiului. Care este situația evacuărilor prin culoarele umanitare

Mai mult de 1,7 milioane de refugiați au părăsit Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, mai precis din 24 februarie și până pe 6 martie, a notat agenția ONU pentru refugiați. Mai mult, peste 96.000 de persoane s-au mutat în Rusia din regiunile Doneţk şi Lugansk, în perioada 18-23 februarie, potrivit NEXTA.

În plus, autoritățile ucrainene au declarat că peste 600.000 de locuitori au fost deja evacuați din Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, după capitala Kiev.

Cele șase culoare umanitare au fost deschise, luni, 7 martie, iar evacuarea refugiaților din Ucraina se face în Rusia și Belarus. Ucraina a spus că mutarea Rusiei este „complet imorală, absurdă, cinică și inacceptabilă”.

⚡️As of March 6, more than 1.7 million refugees have left Ukraine since Russia’s full-scale invasion began on February 24, the U.N. refugee agency reports.

An additional 96,000 people moved to Russia from the Donetsk and Luhansk regions between Feb. 18-23.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 8, 2022