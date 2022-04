A fost panică într-o localitate din Cluj. Șapte persoane cu vârste între 17 şi 44 de ani în urma unui conflict izbucnit în localitatea Soporu de Câmpie. Unul dintre tineri au fost duși de urgență la spital.

Incident violent în Cluj. Mai mulți tineri s-au luat la bătaie! Polițiștii au intervenit de urgență

„La data de 26 aprilie a.c., poliţiştii Secţiei Poliţie Rurală Câmpia Turzii au dispus reţinerea pentru 24 de ore faţă de 7 bărbaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În fapt, la data de 25 aprilie a.c., în jurul orei 19.30, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Câmpia Turzii au fost sesizaţi cu privire la desfăşurarea unei stări conflictuale între mai multe persoane, care s-ar fi agresat fizic, într-o zonă publică din localitatea Soporu de Câmpie”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Cluj.

La fața locului au fost trimiși mai mulți membri de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale, care au reușit să aplaneze confilictul.

„În baza sesizării, pentru aplanarea stării conflictuale, la locul indicat s-au deplasat patrule de ordine publică, alături de luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi jandarmi, fiind identificaţi şi conduşi la sediul unităţii de poliţie 6 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 19 şi 44 de ani, dar şi un minor în vârstă de 17 ani. În urma conflictului, una dintre persoanele implicate, un bărbat în vârstă de 27 de ani, din comuna Frata, a fost transportat la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri de specialitate”, se menţionează în comunicat.

Toate celelalte șapte persoane au fost reţinute de organele de ordine pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, pentru dispunerea unei măsuri preventive.

De atlfel, tot zilele acestea, un șofer agresiv a fost plasat sub control judiciar de procurori si lăsat in libertate dupa ce a bătut un bărbat in Dej.

”Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Mica, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și părăsirea locului accidentului.

Cercetările au fost demarate în cursul aceleași zile, când, prin intermediul unui apel efectuat în jurul orei 18.00, la SNUAU 112, se reclama agresarea fizică a unui bărbat, pe raza municipiului Dej, pe fondul unor neînțelegeri în trafic.

În fapt, între doi participanți la trafic, bărbați de 39 și 49 de ani ar fi avut loc o stare conflictuală, cel din urmă manifestându-se agresiv verbal și fizic.

Ulterior acesta, în momentul punerii în mișcare a autoturismului în care se afla, l-ar fi acroșat pe bărbatul de 39 de ani, care se afla lângă autovehicul.”, se arată în comunicatul transmis de polițiști.