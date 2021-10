„Zeros and Ones” are un nou trailer: când îl vei putea vedea pe Ethan Hawke în thrillerul de acțiune

Lionsgate lansează primul trailer pentru “Zeros and Ones” cu Ethan Hawke în rolul de frați gemeni, din părțile opozante ale unui complot terorist.

Thriller-ul de acțiune provine de la scriitorul și regizorul Abel Ferrara, cel mai bine cunoscut pentru thrillerul de crimă neo-noir “King of New York” cu Christopher Walken în rol principal.

Ultimul film al lui Ferrara spune povestea unui soldat american care este chemat la Roma pentru a preveni un iminent bombardament terorist și pentru a-l căuta pe fratele său geamăn, un rebel încarcerat, care deține cunoștințe pentru a încerca să prevină atacul asupra Vaticanului.

Hawke are, așadar, rolul principal în Zeros și Ones, ca doi frați gemeni. Alături de el, din distribuție mai fac parte actrița română Cristina Chiriac, Phil Neilson, Valerio Mastandrea, Dounia Sichov, Korlan Madi, Mahmut Sifa Erkaya și Anna Ferrara, potrivit Screenrant.com.

Zeros and Ones apare în noiembrie

Dezvoltarea filmului a fost anunțată pentru prima dată în noiembrie 2020, când Hawke, Cristina Chiriac și Nelson au semnat pentru distribuție, în timp ce producția a început ulterior în aceeași lună. După ce a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Locarno, Zeros and Ones se pregătește pentru lansarea sa la un an după începerea producției.

Astfel, Lionsgate a lansat trailerul thriller-ului de acțiune.

La doar o lună până la sosirea filmului, Lionsgate a dezvăluit primul trailer pentru Zeroes and Ones. Videoclipul introduce personajele duale ale lui Hawke, de părți opuse ale legii, într-un complot terorist care implică Vaticanul.

Primul trailer pentru Zeros and Ones pare cu siguranță o întoarcere convingătoare la stilul neo-noir independent pentru Ferrara. Trailerul filmului pare, de asemenea, să indice încorporarea pandemiei COVID-19 în curs de desfășurare în povestea filmului, o decizie probabil derivată din producția care a avut loc în Italia într-un moment în care guvernul punea restricții mai stricte asupra protocoalelor de siguranță.

În plus, trailerul promite o întoarcere interesantă a lui Hawke într-o dublă performanță.

Publicul poate aștepta cu nerăbdare Zeros și Ones: filmul va ajunge în cinematografe și pe platformele digitale pe 19 noiembrie.