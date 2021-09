Zeci de mii de gameri pe străzile din București. Cea mai mare competiție de gaming din Europa, pe Arena Națională

Bucureștiul va găzdui, pe Arena Națională, turneul final al celui mai important turneu de gaming. La această competiție de eSports vor participa zeci de mii de spectatori.

Turneul de Dota 2 se va desfășura în România. Vom fi gazdele celui mai important eveniment de acest gen: Dota 2 Championship. Fiind o competiție majoră, organizatorii au ales ca locație Arena Națională, cel mai mare stadion din România. Evenimentul va începe în perioada 7-10 octombrie cu sesiunea de calificări. Startul etapei principale va fi pe 12 octombrie. Apoi, în data de 17 octombrie, cele mai bune două echipe Dota 2 din lume se vor confrunta pentru marele premiu Aegis.

Campionatul de Dota 2 va aduce, în bugetului statului și al Primăriei, încasări de 4,5 milioane de euro. Competiția este dotată cu premii în valoare de 40 milioane de dolari. Aceasta va aduce în România zeci de mii de turiști străini, dornici să participe la eveniment.

De ce se desfășoară în România?

Inițial, Dota 2 Championship a fost anunțat în Suedia. Acesta s-a mutat la noi în țară ca urmare a problemelor apărute din cauza pandemiei și a vizelor jucătorilor. Cele mai bune echipe din lume se vor confrunta pentru Aegis. Acest turneu este cea mai bine plătită competiție din eSports.

Deși nu au anunțat încă numărul de bilete disponibile pentru acest turneu, la astfel de evenimente participă, de regulă, zeci de mii de spectatori. ”Suntem încântați să anunțăm Campionatele Internaționale 10 – Dota 2 care se vor desfășura în luna octombrie a acestui an la București, România, iar bătălia epică pentru Aegis of Champions se va desfășura în mod adecvat în interiorul celui mai mare stadion al țării – Arena Națională. Suntem recunoscători pentru parteneriatul pe care l-am format cu România și orașul București și așteptăm cu nerăbdare să ne adunăm cu comunitatea globală Dota 2, atât personal, cât și virtual, pentru a sărbători jucătorii de elită și turneul The International”, au transmis organizatorii.