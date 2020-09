Primele căști de gaming de la Bose ar putea fi cele mai bune: cum au devenit gata de competiție

Un mix între căștile pentru piloți și căștile de stradă de la Bose, primele căști de gaming al producătorului nu au un design futurist sau LED-uri agresive, dar se definesc prin performanță.

În imaginile alăturate sunt noile Bose QuietComfort 35 II Gaming Headset. După cum le spune și numele, acestea reprezintă o extensie a clasicelor QC35 II, unele dintre cele mai bune căști de pe piață, mai ales pe partea de anulare a zgomotului de fond. Producătorul le înfățișează ca fiind o pereche de căști 2 în 1, pentru gaming și lifestyle.

La fel ca modelul clasic, incorporează un sistem avansat de ANC (Acoustic Noise Cancelling) pentru anularea zgomotului de fond și Volume-Optimized Active EQ, pentru ca muzica ta să sune cât se poate de bine, fără distorsiuni, indiferent de volum.

Spre deosebire de ediția tradițională de QuietComfort 35, versiunea Gaming Headset incorporează un microfon detașabil. Acesta are o abilitate deosebită de a respinge zgomotele înconjurătoare diferite de vocea ta. În plus, pentru niște bani în plus, poți achiziționa un controller separat pentru PC de la Bose, la care conectezi căștile și prin intermediul căruia poți ajusta volumul de emisie și amplitudinea microfonului.

Pentru că vorbim totuși de Bose, calitatea materialelor este superlativă, căștile sunt foarte confortabile și flexibile. Bose promite că după o încărcare ar trebui să beneficiezi de 40 de ore de audiție în modul gaming cu fir sau 20 de ore fără fir. După 15 minute la priză, printr-un mecanism de încărcare rapidă, dobândești 5 ore de gaming cu fir și 2,5 ore de autonomie wireless.

Dacă ai o afinitate pentru asistenți virtuali căștile vin la pachet cu suport pentru Alexa și Google Assistant. Prețul de achiziție pentru noile căști este de 330 de dolari, în contextul în care, la momentul lansării, o pereche de căști QC35 II costa 350 de dolari.

Introducing the new Bose QuietComfort 35 II Gaming Headset. Our first 2-in-1 gaming and lifestyle headset. Click to learn more and preorder now: https://t.co/gvMnpizLVr #PlayEverything #BoseHeadphones

Available in U.S. and Canada. China coming soon. pic.twitter.com/vd5El2HRez

— Bose (@Bose) September 16, 2020