Cel mai mare premiu din istoria eSports va fi acordat în august

Turneul de Dota 2 The International 2019 va oferi un premiu financiar de peste 30 de milioane de dolari, devenind competiția esports cu cel mai mare premiu din istorie.

The International rămâne turneul de sport electronic cu cel mai mare premiu financiar din întreaga industrie eSports, cel puțin pentru încă un an. Premiul a depășit borna de 30 de milioane de dolari și până la începerea turneului suma ar putea ajunge la 35-40 de milioane de dolari.

Acest turneu de Dota 2 este organizat de către Valve în fiecare an, aceasta fiind a noua ediție, și are un premiu financiar care este strâns prin crowdfunding. Ce înseamnă asta? Valve pune la bătaie o sumă de bani (1,6 milioane de dolari în această ediție), iar restul sumei este strânsă de la fanii jocului.

Aceștia cumpără battle pass-uri (ce le oferă anumite beneficii în joc), iar 25% din prețul unui battle pass este redirecționat către fondul de premiere The International. Prețul unui astfel de battle pass începe de la 10 dolari și poate ajunge până la 45 de dolari.

Dota 2 face milionari în dolari

Premiul financiar al ediției de anul trecut a fost de 25,5 milioane de dolari. Acest prag de 30 de milioane de dolari din acest an este unul notabil mai ales că-i permite lui Valve să se laude că are cel mai tare turneu de esports din lume. Anul trecut, Epic a anunțat că va oferi premii pentru turnee de Fortnite de până la 100 de milioane de dolari. Turneul Fortnite World Cup, ce are loc pe 26-28 iulie la New York, va avea un premiu financiar de 30 de milioane de dolari.

The International 2019 va începe pe 20 august în Shanghai. Competiția de anul trecut a fost câștigată de OG, iar echipa a luat 44% din premiu, adică 11,2 milioane de dolari.

Dota 2 este jocul care aduce cei mai mulți bani jucătorilor, iar până acum a făcut 62 de milionari în dolari, inclusiv pe românul Aliwi Omar (1,2 milioane de dolari). Kuro Takhasomi este jucătorul care a obținut cei mai mulți bani din Dota 2 (4,2 milioane de dolari), apoi Amer Al-Barkawi (3,8 milioane de dolari) și Johan Sundstein (3,7 milioane de dolari).