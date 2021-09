WhatsApp se transformă, din nou: schimbarea care te ajută să găsești ceea ce cauți

WhatsApp vine cu o nouă funcție, ca să-ți facă viața mai ușoară. Iată despre ce e vorba și când va fi disponibilă.

WhatsApp îți permite deja să discuți cu companii, dar în curând s-ar putea să ai posibilitatea de a le și găsi și prin intermediul aplicației.

În această săptămână, compania deținută de Facebook a început să testeze o funcție care permite utilizatorilor să caute prin magazinele și serviciile locale care au prezență pe WhatsApp și să le contacteze. Instrumentul este disponibil în prezent, deocamdată, numai în São Paulo, Brazilia, dar o captură de ecran distribuită de Will Cathcart, șeful WhatsApp, arată că poți utiliza această funcție pentru a sorta companiile în funcție de categorie și cât de aproape sunt de tine.

I’m excited we’re starting to pilot a local business directory within @WhatsApp. This will help you find and contact local businesses, like your neighborhood coffee shop, florist, clothing store and more.https://t.co/kNvUtn7FWR

— Will Cathcart (@wcathcart) September 15, 2021