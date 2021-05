VIDEO New World de la Amazon, mai frumos decât World of Warcraft, mai complex decât Elder Scroll Online

Cei mai mulți dintre noi asociază genul MMORPG cu World of Warcraft sau Elder Scrolls Online, dar acest tip de jocuri este foarte vast, iar Amazon își încearcă norocul în curând cu New World.

Se lucrează de câțiva ani la New World, unul dintre cele mai ambițioase proiecte ieșite vreodată din mâinile studioului de jocuri Amazon. Cu câteva luni rămase până la lansare, creatorii titlului s-au decis să publice un nou trailer pentru a stârni și mai mult curiozitatea fanilor acestui gen.

Disponibil mai jos, acesta este intitulat New World: This is Aeternum. Din câte se pare, conceptul de Aeternum va fi foarte relevant pentru mecanica jocului. Nu-mi dau seama dacă este vorba de un anumit tip de energie pe care o vei folosi în luptă sau un fel de inamic împotriva căruia vei lupta, dar vom mai auzi de el.

New World este un MMORPG sau Mass Multiplayer Online Role Playing Game, un joc video construit în jurul unui univers fantastic incredibil de vast în care vei putea pierde un număr de ore aparent infinit pentru a-ți căli personajul principal, a-ți face prieteni și a îndeplini misiuni din ce în ce mai complexe. Acestea din urmă sunt intitulate ”instanțe” în jocuri precum Diablo sau WoW, dar Amazon a optat pentru Expediții (Expeditions). Numele acelei funcții este probabil o referință la perioada istorică din care este inspirată o mare parte din joc, cea a coloniștilor. New World sau Lumea nouă este o asociere implicită cu același lucru, deși jocul efectiv este cât se poate de fantastic.

New World va fi lansat pe 31 august 2021, iar accentul se pare că va fi pus pe echipe de până la patru jucători care se pot înscrie în Expediții. ”Fiecare Expediție va spune propria poveste și va fi o experiență unică”, au declarat oficialii Amazon Game Studios într-o postare pe blogul oficial al jocului. Pe de altă parte, personajul tău va trebui să atingă nivelul 25 pentru a se putea ancora în acea parte din joc.