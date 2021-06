VIDEO Sezonul doi din The Morning Show, cel mai bun serial Apple TV+, primește un trailer și o dată de lansare

Apple a lansat, în cele din urmă, o dată de lansare pentru cel de-al doilea sezon al The Morning Show și ne oferă o idee asupra a ceea ce să ne așteptăm în acest sezon secund.

Compania a dezvăluit că sezonul cu numărul doi al seriei Apple TV + va avea premiera pe 17 septembrie și a distribuit un trailer care dezvăluie ce se întâmplă după acțiunea sezonului unu. Nu dăm prea multe detalii despre al doilea sezon, întrucât nu vrem să îți dăm prea multe spoilere, ca să te bucuri cum se cuvine de serial.

Al doilea sezon The Morning Show va apărea pe Apple TV + pe 17 septembrie

The Morning Show spune povestea vieții oamenilor care ajută America să se trezească dimineața. Explorează provocările unice cu care se confruntă prezentatorii emisiunilor TV de dimineață. Aduce laolaltă nume mari de la Hollywood precum Reese Witherspoon, Steve Carell și Jennifer Aniston.

O mare parte din distribuția primului sezon a revenit, deși vei vedea, de asemenea, o serie de actori noi precum Julianna Marguelies ca prezentatoare de știri și Hasan Minhaj, ca un nou membru al echipei redacționale.

The Morning Show a fost considerat unul dintre cele mai importante momente ale platformei de streaming Apple TV + când a fost lansat în noiembrie 2019 și a primit suficientă apreciere a criticilor, pentru a obține primele premii TV legate de conținut, inclusiv un Emmy. Noul sezon va demonstra dacă Apple poate susține acest nivel, mai ales că The Morning Show trebuie să concureze cu un catalog TV + mult mai mare.

În cadrul The Critics` Choice Awards, The Morning Show a beneficiat de o nominalizare pentru cel mai bun rol secundar într-un serial de tip dramă, în interpretarea lui Billy Crudup. În aceeași categorie au fost nominalizați Peter Dinklage din Game of Thrones și Asante Blackk din This Is Us. În contextul în care alte servicii de streaming au avut nevoie de câțiva ani pe piață pentru se bucura de un premiu, Apple poate considera această nominalizare ca o victorie foarte relevantă și o confirmare a relevanței sale în piață.