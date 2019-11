The Morning Show și See, două seriale de urmărit dacă ajungi pe Apple TV+

The Morning Show și See sunt cele mai așteptate seriale disponibile pe platforma Apple TV+, dar pe care încă nu le putem urmări în România.

Platforma Apple TV+ s-a lansat oficial pe 1 noiembrie. Deși lista cu statele în care serviciul va fi disponibil este destul de amplă (numără peste 100 de țări), România nu se află printre acestea. Așadar, va trebui să mai așteptăm puțin până vom putea vedea producțiile de pe platformă.

Compania americană vine cu o ofertă generoasă de seriale, filme și documentare și colaborează cu nume mari de la Hollywood. Printre cele mai așteptate seriale de pe Apple TV+ se numără The Morning Show și See.

Piața platformelor de streaming urmează să fie mai mare ca niciodată. Competiția pentru a câștiga cât mai mulți utilizatori este din ce în ce mai acerbă. Pe lângă Apple TV+, luna aceasta vine și Disney+, iar anul viitor HBO își adună toate platformele existente sub umbrela HBO Max.

The Morning Show și See, cele mai așteptate seriale pe Apple TV+

See este serialul care a atras atenția nu neapărat pentru acțiunea interesantă, ci datorită sumei uriașe de bani pe care compania ar cheltui-o pentru fiecare episod. Apple ar cheltui cam 15 milioane de dolari per episod.

Printre cele mai importante nume se numără cel al lui Jason Momoa, cunoscut pentru rolul său din Game of Thrones, Khal Drogo. De asemenea, cei de la Apple îi aduc în See și pe Alfre Woodard din Clemency și Sylvia Hoeks din Blade Runner 2049.

Apple TV+ ar cheltui mai mult pentru See decât pentru The Morning Show. Acestuia din urmă i-ar fi fost alocate aproximativ 1,25 milioane per episod.

Despre ce e vorba în See? Departe într-un viitor distopic, rasa umană a pierdut simțul vederii, iar societatea a fost nevoită să găsească noi modalități de a interacționa, a construi, a vâna și supraviețui. Toate acestea sunt contestate atunci când un set de gemeni se naște cu darul vederii.

The Morning Show spune povestea vieții oamenilor care ajută America să se trezească dimineața. Explorează provocările unice cu care se confruntă prezentatorii emisiunilor TV de dimineață. Aduce laolaltă nume mari de la Hollywood precum Reese Witherspoon, Steve Carell și Jennifer Aniston.