Prima producție Apple TV+, nominalizată la un premiu important: cât de relevant este The Morning Show

Apple TV+ vine la pachet cu o mână de producții cu buget mare, dar se pare că sunt suficiente pentru a obține câteva nominalizări în circuitul decernărilor de premii.

Înainte de Oscaruri, The Critics` Choice Awards dau startul sezonului premiilor din cinematografie și TV. Abia s-au publicat nominalizările și, la mai puțin de două luni de lansare, Apple TV+ se bucură de o nominalizare, prin intermediul distribuției serialului The Morning Show.

În cadrul The Critics` Choice Awards, The Morning Show a beneficiat de o nominalizare pentru cel mai bun rol secundar într-un serial de tip dramă, în interpretarea lui Billy Crudup, ilustrat în imaginea de mai jos. În aceeași categorie sunt nominalizați Peter Dinklage din Game of Thrones și Asante Blackk din This Is Us. În contextul în care alte servicii de streaming au avut nevoie de câțiva ani pe piață pentru se bucura de un premiu, Apple poate considera această nominalizare ca o victorie foarte relevantă și o confirmare a relevanței sale în piață.

Pe de altă parte, în 2019, aceste decernări de premii sunt dominate de servicii de streaming. Netflix, de exemplu, este pe primul loc în topul posibililor victorioși, cu nu mai puțin de 61 de nominalizări, dintre care 14 au mers la The Irishman, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cel mai bun actor într-un rol principal.

Nici celelalte servicii de streaming nu sunt mai prejos, cu producții Amazon Prime Video obținând 14 nominalizări. Hulu are 7 nominalizări, iar CBS All Access are patru nominalizări. Aceste cifre confirmă faptul că Apple se află la început, dar va fi interesant de văzut cât de bine va sta la nominalizările pentru Globul de Aur, care ar trebui să apară tot în această săptămână. Dacă obține și acolo câteva mențiuni, va devenit evident că volumul de conținut este mai puțin important decât calitatea ofertei.