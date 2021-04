VIDEO Obiecte zburătoare neidentificate, confirmate din nou de americani: reacția oficială a Pentagon

În urmă cu aproximativ un an, oficialii de la Pentagon au confirmat existența obiectelor zburătoare neidentificate sau UFO printr-o serie de filmări lansate în spațiul public. Acum, avem filmări cu un nou tip de navă spațială ce pare a fi extraterestră.

Marina Americană (US Navy) a publicat o serie de noi clipuri și fotografii cu UFO-uri. Autenticitatea conținutului media a fost confirmată de către Pentagon. Ca un detaliu interesant, autoritățile americane au decis între timp să schimbe abrevierea pe care o folosesc pentru a face referință la navele potențial extraterestre. În loc de UFO, discutăm acum de UAP (Unidentified Aerial Phenomena – Fenomene Aeriene Neidentificate).

Există și unele autorități care fac referire la ele ca fiind AAV (Anomalous Aerial Vehicles – Vehicule Aeriene Anormale). Denumirea contează însă mai puțin. Important este că astfel de creații inexplicabile sunt tratate foarte serios de către comunitatea de spionaj, indiferent dacă provin de pe alte planete, din Rusia, China sau orice altă țară.

În final, deși subiectul este unul destul de sensibil, asociat de obicei cu conspirații și alte scenarii neancorate în realitate, răspunsul este undeva la mijloc. Astfel de aeronave nu-și găsesc momentan explicația nici în comunicate ale agențiilor de stat și nici în comunitatea științifică.

Cea mai nou filmare cu un obiect zburător neidentificat vine de la producătorul de film Jeremy Corbell și reporterul George Knapp. Aceasta include o creație misterioasă de forma unei piramide observată în timp ce zboară pe cer. Clipul a fost partajat împreună cu imagini ale unor obiecte ciudate care pot fi văzute mai jos. Important este că Pentagon a confirmat autenticitatea conținutului media ca provenind de la Marina Americană (US Navy).

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021