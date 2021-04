După un an de pauză de la lansări de amploare, Marvel revine pe marile și micile ecrane cu Black Widow, lung metrajul dedicat personajului Natasha Romanoff din Avengers.

Deși pandemia nu pare să plece nicăieri în 2021, Disney și Marvel Studios nu mai amână lansarea de super producții, mai ales când multe dintre ele sunt gata de mult timp. Din acest motiv, doar în 2021, ne vom bucura de Black Widow – 9 iulie 2021, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 3 septembrie 2021, Eternals – 5 noiembrie 2021 și Spider-Man: No Way Home – 17 decembrie 2021. Lansările pe 2022 par de asemenea bătute în cuie, dar mai bine așteptăm să vedem ce se mai întâmplă în lume până să credem că se vor materializa cu adevărat.

Revenind însă la Black Widow, acesta este filmul dedicat personajului interpretat de Scarlett Johansson în ultimul deceniu. Data inițială de lansare pentru acest film a fost mai 2020. A urmat o amânare până în noiembrie anul trecut, ca ulterior să fie promisă luna mai din acest an pentru lansare. Nu putem decât să sperăm că iulie 2021 va fi o dată norocoasă pentru Universul Cinematografic Marvel.

În ceea ce privește modul în care se va lansa, formatul va fi similar cu Mulan anul trecut sau Soul. Îl vei putea achiziționa cu 30 de dolari prin intermediul Disney+ în ziua în care se va lansa și în cinematografe, unde acestea sunt deschise.

Acțiunea filmului se petrece între Captain America: Civil War și Avengers: Infinity War, când Natasha era pe fugă. Călătoria ei din acea perioadă o aduce înapoi la rădăcinile rusești, dar și la Red Room, unde a fost antrenată pentru a deveni asasină.

Trailerele anterioare pentru film au confirmat reuniunea dintre Black Widow și membri familiei ei, Yelena Belova intepretată de Florence Pugh, Melina Vostokoff (Rachel Weisz) și Alexei Shostakov. Misiunea lor este de a doborî Red Room. Ca un detaliu interesant, rolul personajului principal în tinerețe va fi interpretat de Ever, fiica lui Milla Jovovich.