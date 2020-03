Universul Marvel, afectat de Covid-19: Black Widow primește o nouă dată de lansare

În ultimele zile, au apărut mai multe informații despre reacția marilor studiourile de la Hollywood la pandemia de coronavirus. Până acum însă, nu aflasem nimic de la Marvel.

Black Widow urma să fie următorul film din Universul Marvel. Din păcate pentru fanii genului fantastic, lansarea peliculei va fi amânată pe termen nedefinit, în contextul în care ar fi trebuit să aibă loc în luna mai a acestui an.

Prima super producție de la Hollywood care a cărei lansare a fost amânată este No Time to Die, ca replică la criza mondială de sănătate, în contextul în care, la momentul respectiv, deja se închideau cinematografele din anumite țări. Au urmat A quiet place part II, New Mutants, Mulan și Fast & Furious 9. Unele dintre ele sunt amânate până la finele anului, dar cele mai multe au o dată de lansare ulterioară nedefinită. Practic, până și producătorii așteaptă să vadă cum va progresa epidemia.

Începând cu această săptămână, când epidemia din Statele Unite a ajuns într-un stadiu grav, multe lanțuri cinematografice au fost închise. Ca referință, la momentul redactării acestui material, erau înregistrate 6522 de persoane pe teritoriul SUA și 116 decese, valori care plasează țara lui Trump pe locul 8 la nivelul numărului de bolnavi.

Spre deosebire de România, în America, autoritățile recomandă anularea și amânarea tuturor întâlnirilor cu mai mult de 50 de persoane pe următoarele două luni. În consecință, ar fi absolut distructiv pentru Disney să-și aducă în cinematografe o producție Marvel, când oamenii nu pot să o vadă. Același gigant din domeniul cinematografiei a anunțat amânarea distribuție pe perioadă nedefinită a The Personal History of David Copperfield, o comedie de Armando Ianucci și The Woman in the Window. Acestea ar fi urmat să ajungă în cinematografe tot în luna mari, dar nu mai au o dată de lansare confirmată oficial.

Pe lângă amânarea lansării Black Widow, producția la o serie stufoasă de filme Marvel a fost întreruptă. Este vorba de The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki și Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, toate din faza patru a MCU.