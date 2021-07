VIDEO Ghost of Tsushima Director’s Cut primește un nou trailer și îți taie respirația: de ce este spectaculos

Dacă nu ai apucat să te joci încă Ghost of Tsushima, ar fi bine să mai aștepți puțin până pui mâna pe iminenta versiune Director’s Cut. Jocul original oricum arăta spectaculos, dar această iterație pare și mai impresionantă.

Creatorii Ghost of Tsushima se pregătesc de lansarea unei noi variante, în colaborare cu Sony. Nu de alta, dar acesta este un titlu exclusiv pentru PlayStation 4 și PlayStation 5. Nu-l poți experimenta pe PC încă și niciodată nu vei avea acces la el pe consolele Microsoft. Ghost of Tsushima Director’s Cut se lansează pe 20 august, în mai puțin de o lună.

O extensie a titlului lansat în 2020, jocul ce urmează să apară luna viitoare se anunță a fi un pic mai vast și mai complex, un nou episod în saga lui Jin Sakai. De această dată, vei putea să explorezi o insulă complet nouă intitulată Iki. Contextul din spate acestui spațiu adițional este că Jin află că un trib mongol condus de shamanul Ankhsat Khatun s-a instalat acolo și trebuie ”expulzat”. Ca referință, Khatun ”nu este doar un cuceritor de nații, dar și un păstor de suflete, iar pericolul pe care îl prezintă pentru Jin și poporul său este diferit de orice altceva au experimentat în trecut.”, atrage atenția scenaristul senior Patrick Downs de la Sucker Punch într-o postare pe blogul PlayStation.

Iki este ”un pământ nelegiuit cu criminali și călăreți” care a ieșit de sub controlul samurailor de câteva decenii. Jin se va întâlni acolo cu pirați, traficanți și ”călugări nebuni”. Va explora peșteri bântuite și va dobândi tehnici noi pentru a-și învinge inamicii.

Povestea extinsă din Ghost of Tsushima Director’s Cut te va ajuta și să înțelegi un pic mai bine trecutul dureros al personajului principal. ”Cu tot ce s-a întâmplat în ultimul an, nu este un accident că am vrut de asemenea să spune o poveste despre vindecare. Am simțit că asta ar reprezenta o provocare interesantă pentru Jin.”, a mai adăugat scenaristul.

Director’s Cut va costa 20 de dolari în plus pentru proprietarii jocului original, la care mai adaugi 10 dolari în plus pentru upgrade-ul la versiunea de PS5. Va fi vândut și ca un titlu de sine stătător cu 60 de dolari pentru PS4 și 70 de dolari pentru PS5.