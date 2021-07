Când va fi disponibilă ediția Ghost of Tsushima Director’s Cut, pentru PS5 și PS4

Noua ediție Ghost of Tsushima Director’s Cut va fi disponibilă pentru PlayStation 5 și PlayStation 4 din 20 august și le aduce gamerilor noi elemente din povestea captivantă a samuraiului Jin Sakai, alături de conținutul disponibil până în prezent.

Concret, ediția cuprinde jocul complet, expansion-ul Iki Island, modul Legends co-op online, mini art book digital by Dark Horse, comentariile regizorului despre lumea Ghost of Tsushima, One Technique Point, Charm of Hachiman’s Favour, dar și un set de skin-uri Hero of Tsushima: Golden Mask, Sword Kit, Horse, Saddle. Noul expansion Iki Island cuprinde poveste, mini-jocuri, tipuri de inamici noi și multe altele.

Utilizatorii care vor experimenta Ghost of Tsushima Director’s Cut pe PS5 se vor putea bucura și de funcționalitățile oferite de consola de ultimă generație, precum feedback-ul haptic al controlerului DualSense, lip sync în limba japoneză, dar și de încărcare aproape instantanee, opțiuni de rezoluție 4K, sunet 3D și multe altele.

În plus, toți fanii jocului vor beneficia de update-uri importante chiar de la lansare, inclusiv noi funcționalități dedicate Photo Mode și îmbunătățiri la nivel de accesibilitate.

Ghost of Tsushima se bucură de o continuare

Este posibil ca povestea Ghost of Tsushima să nu se fi terminat. Se zvonește că ar urma o continuare pentru celebrul joc, presupus intitulată Ghost of Ikishima.

Dacă se dovedește ca aceste zvonuri să fie reale, se pare că va fi un DLC pentru un singur jucător. În teorie, acest lucru ar putea ajuta în cea de-a doua jumătate a anului, perioadă destul de liniștită pentru PlayStation. Totuși, pare destul de real, având în vedere că Ghost of Tsushima a fost un real succes comercial, reușind să vândă peste 6,5 milioane de exemplare din martie 2021.

Deși probabil era de așteptat să funcționeze destul de bine, este greu de imaginat că Sucker Punch Productions sau Sony ar fi putut anticipa explozia jocului pe scena jocurilor atât din punct de vedere critic, cât și financiar, ceea ce a permis dezvoltatorului studioul să susțină jocul cu o actualizare multiplayer și multe altele.

Cu un film în curs de dezvoltare, jocul video devine rapid unul dintre cele mai valoroase IP ale Sony. Dacă zvonurile recente se dovedesc a fi adevărate, se pare că Sucker Punch va încerca să mențină seria proaspătă în mintea jucătorilor.