Este posibil ca povestea Ghost of Tsushima să nu se fi terminat. Se zvonește că ar urma o continuare pentru celebrul joc, presupus intitulată Ghost of Ikishima.

Dacă se dovedește ca aceste zvonuri să fie reale, se pare că va fi un DLC pentru un singur jucător. În teorie, acest lucru ar putea ajuta în cea de-a doua jumătate a anului, perioadă destul de liniștită pentru PlayStation. Totuși, pare destul de real, având în vedere că Ghost of Tsushima a fost un real succes comercial, reușind să vândă peste 6,5 milioane de exemplare din martie 2021.

Deși probabil era de așteptat să funcționeze destul de bine, este greu de imaginat că Sucker Punch Productions sau Sony ar fi putut anticipa explozia jocului pe scena jocurilor atât din punct de vedere critic, cât și financiar, ceea ce a permis dezvoltatorului studioul să susțină jocul cu o actualizare multiplayer și multe altele.

Cu un film în curs de dezvoltare, Ghost of Tsushima devine rapid unul dintre cele mai valoroase IP ale Sony. Dacă zvonurile recente se dovedesc a fi adevărate, se pare că Sucker Punch va încerca să mențină seria proaspătă în mintea jucătorilor.

Punctul comun între Ghost of Tsushima și Spider-man

Potrivit expertului în jocuri Shpeshal Nick, o expansiune independentă, la fel ca în cazul Spider-Man: Miles Morales sau Uncharted: The Lost Legacy va fi lansată pentru Ghost of Tsushima la sfârșitul acestui an. Nimic altceva nu se știe despre presupusul titlu Ghost of Ikishima, dar calendarul său ar putea avea sens pentru PlayStation Studios, deoarece Sucker Punch continuă să dezvolte o continuare completă.

Ghost of Tsushima este, de asemenea, așteptat și pentru PC, deci este posibil să se lanseze alături de această expansiune, care se așteaptă să fie lansată pe PS4 și PS5.

Ikishima, cunoscută și sub numele de Insula Iki, este încă o altă insulă japoneză din strâmtoarea Tsushima și a fost, de asemenea, afectată de invazia mongolă văzută în primul joc. Este posibil ca această expansiune să-l vadă pe protagonistul Jin mergând la Ikishima pentru a-i învinge pe invadatori sau poate că mai există ceva care să-l aducă acolo.

Oricum ar fi, se pare că o astfel de extindere ar avea loc într-o nouă locație aproape de Insula Tsushima. Având în vedere că este un teren separat, este puțin probabil ca jucătorii să revadă vechea hartă, cu excepția cazului în care o parte din poveste are loc acolo.