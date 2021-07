VIDEO Animația The Witcher: Nightmare of the Wolf primește primul trailer și e plin de monștri

Dacă nu mai ai răbdare până la lansarea următorului sezon din The Witcher, animația din același univers tocmai s-a bucurat de un trailer care s-ar putea să-ți crească tensiune și mai este foarte puțin timp până la premieră.

Dacă ai citit cărțile sau te-ai jucat toate jocurile The Witcher, știi că universul în care se petrece acțiunea este un pic mai complex și nu ține doar de Geralt. Din acest motiv, animația intitulată The Witcher: Nightmare of the Wolf este construită în jurul unui alt erou principal decât serialul. Este vorba de Vesemir.

În primul trailer disponibil mai jos, cei de la Netflix ne arată un tânăr Vesemir interpretate de Theo James (Castlevania, Divergent) în timp ce vânează o vrăjitoare, în timp ce opoziția pare să prindă putere și șansele de reușită ale eroului se diminuează.

Ca referință, The Witcher: Nigthmare of the Wolf spune povestea începuturilor lui Vesemir. Acest personaj va juca un rol mai important în al doilea sezon al serialului început în decembrie 2019. Diferența este că în animație va fi interpretat de Theo James, în timp ce în serialul cu Henry Cavill va fi interpretat de Kim Bodnia.

Dincolo de detaliile contextuale, animația realizată în stilul anime ne va arăta un vânător de monștri cât se poate de înverșunat și bărbos, unul care a reușit să scape de sărăcie cu ajutorul misteriosului Deglan (Graham McTavish din The Hobbit și Castlevania). Cel mai probabil, în fiecare episod se va lupta pentru a învinge un nou monstru și, implicit, pentru a dobândi o altă recompensă. Lucrurile se complică în momentului în care primește un contract pentru a doborî o vrăjitoare intitulată Tetra (Lara Pulver din Sherlock).

Noul serial de animație The Witcher: Nightmare of the Wolf urmează să ajungă pe ecranele tuturor abonaților la Netflix începând cu 23 august, în timp ce sezonul doi din The Witcher este programat pentru 17 decembrie.