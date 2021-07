Cunoscutul serial The Witcher va reveni la Netflix, la exact doi ani de la debutul serialului fantastic. Pe lângă această veste impresionantă pentru fanii serialului, aceștia vor mai avea parte de o surpriză.

Începând cu data de 17 decembrie, fanii pot reda în flux toate cele opt episoade ale celui de-al doilea sezon al serialului. Primul sezon a avut premiera în data de 20 decembrie 2019. Sezonul al doilea din The Witcher va începe acolo unde a rămas primul lot de episoade. În urma unor întârzieri cauzate de pandemie, filmările pentru cel de-al doilea sezon au luat sfârșit în luna aprilie a acestui an.

Data lansării a fost dezvăluită în timpul WitcherCon. Netflix a făcut echipă cu CD Projekt Red pentru un eveniment care sărbătorește atât spectacolul, cât și jocurile CDPR. Netflix a dezvăluit, de asemenea, titlurile pentru episoadele din sezonul doi. Cu toate acestea, titlul episodului final rămâne deocamdată secret.

Momentan nu există nici un semn al vreunui trailer cu privire la serial, dar WitcherCon se va încheia cu un interviu al starului Henry Cavill care va dezvălui mai multe suprize.

The Witcher a mai pregătit o surpriză pentru fani

Fanii serialului nu vor trebui să aștepte până la sfârșitul anului să vadă ceva nou din franciză. În cadrul WitcherCon, Netflix a anunțat că va debuta Nightmare of the Wolf pe 23 august. Compania a anunțat prima oară filmul prequel animat la începutul anului trecut și a împărtășit că se va concentra pe mentorul lui Geralt, Vesemir.

Casa de animație coreeană Studio Mir, cunoscută mai ales pentru lucrările sale despre Legenda lui Korra, a lucrat la proiect, la fel ca și show-runner-ul The Witcher, Lauren Hissrich. Filmul ar trebui să le ofere fanilor The Witcher ceva de care să se bucure în timp ce așteaptă ca Netflix să lanseze sezonul doi al The Witcher. După mai multe întârzieri, noul sezon al serialului de acțiune live urmează să ajungă la serviciul de streaming la sfârșitul anului.