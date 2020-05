Noutăți din The Witcher, sezonul 2: un nou witcher și o româncă în distribuție

Serialul The Witcher a făcut senzație la sfârșitul lui 2019, când a apărut pe Netflix, iar fanii așteaptă cu nerăbdare sezonul 2.

Deși nu avem încă o dată de lansare pentru al doilea sezon din serial, există câteva noutăți despre personajele și actorii care le vor interpreta în episoadele următoare. Cea mai intrigantă informație se referă la introducerea unui nou witcher în serial. Actorul și cascadorul Joel Adrian ar fi fost adăugat distribuției și ar urma să-l interpreteze pe Hemrik, un witcher din Kaer Morhen. Acesta este un personaj original și nu apare în cărți, așa că nu știm prea bine cum va fi introdus acesta în sezonul 2 din The Witcher.

Informația a fost descoperită de Redanian Intelligence, publicație care se concentrează exclusiv pe serialul cu witcheri de pe Netflix. Totuși, aceasta nu a fost confirmată încă în mod oficial. Pe Joel Adrian îl știi din producții precum Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), The King’s Man (2020), Into the Badlands (2015) sau altele.

La ce să te mai aștepți de la sezonul 2 din The Witcher

Potrivit publicației, o româncă va ajunge și ea să joace în cel de-al doilea sezon. Actrița Alina Ilin ar urma să aibă și ea un rol mic în serial, unde ar urma să interpreteze rolul unui elf. În general, aceasta joacă în piese de teatru, dar o poți vedea și în serialul Pennyworth.

În februarie, Netflix confirma adăugarea unui alt actor celebru pe lista distribuției serialului. Kristofer Hivju, actorul care interpretează rolul lui Tormund Giantsbane în Game of Thrones, va juca și el în sezonul 2 din The Witcher. Hivju ar fi fost adăugat pe lista de actori din serial pentru un personaj cunoscut sub numele de cod Nigel, menit să țină secretă acțiunea din cel de-al doilea sezon. De fapt, acesta ar urma să joace rolul lui Nivellen în cel de-al doilea sezon al producției Netflix.