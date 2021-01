Victoria la care nu te așteptai: singurul domeniu care a făcut valuri în pandemie, ce au cumpărat oamenii

Într-o perioadă în care majoritatea domeniilor au fost grav lovite de pandemie, un singur spectru de activități a generat un profit peste așteptări, ajutat de telemuncă și școală online.

Canalys și-a făcut un obicei din a oferi o imagine de ansamblu e pieței de sisteme desktop și laptopuri, în fiecare trimestru al anului. Fiind vorba de un final de deceniu, de această dată, compania a făcut un efort suplimentar. În graficul de mai jos a sintetizat și schimbările din acest domeniu pe ultimii zece ani.

În al patrulea trimestru din 2020, pentru al treilea trimestru consecutiv, piața de sisteme s-a aflat într-o perpetuă creștere, după o perioadă de scădere aproape constantă din 2012 și până anul trecut. Pandemia a mutat oamenii de la birou în confortul căminului, iar această nouă normalitate s-a reflectat în achiziții masive de laptopuri și desktopuri.

Conform datelor agregate de Canalys, piața globală de laptopuri și desktopuri a crescut constant în 2020. În trimestrul trei vorbeam de o creștere cu 13% față de aceeași perioadă din 2019, iar în perioada sărbătorilor dominată de cadouri, trimestrul patru s-a reflectat într-o creștere de 25% față de finalul anului anterior.

Singura perioadă din 2020 care a păstrat trendul început acum opt ani a fost primul trimestru, dar lucrurile au luat rapid o turnură când am fost nevoiți să rămânem toți în casă. În final, pe întregul an 2020, s-a înregistrat o creștere de 11% față de 2019 cu 297 milioane de sisteme livrate, dintre care, 235,1 milioane au fost notebook-uri și stații mobile de lucru. Dacă ne referim exclusiv la desktopuri, acestea au înregistrat o scădere de 22%, până la 61,9 milioane de unități, față de 2019.

Dacă ai o afinitate pentru branduri, Lenovo pare să facă cea mai bună treabă la capitolul vânzări de sisteme, cu o creștere de 29% de la an la an, ocupând aproximativ un sfert din piață – 24,5%. HP se află pe locul al doilea cu 67,6 milioane și o creștere de 7% de la an la an. Dell a livrat 50 de milioane de PC-uri pentru a ocupa ultima poziție de pe podium. Apple este pe patru, iar Acer pe cinci, cu 22,6, respectiv 20 de milioane de unități.