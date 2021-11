Vești proaste pentru fanii Marvel: Midnight Suns a fost amânat

Firaxis vrea mai mult timp pentru a „face ca viziunea noastră să devină realitate”.

Marvel’s Midnight Suns nu a avut un impact extrem de pozitiv când a fost dezvăluit la începutul toamnei. Dezvoltatorul Firaxis a spus că lupta sa pe ture va fi „complet diferită” de cea a XCOM, ceea ce, după cum s-a dovedit, înseamnă că este parțial un joc de cărți. Trailerul explicativ al gameplay-ului de pe YouTube a strâns 5.000 de reacții negative, comparativ cu 12.000 de aprecieri – nu un dezastru total, dar departe de a fi un entuziasm copleșitor.

Atunci, poate că nu este cu totul surprinzător că Firaxis a decis că are nevoie de mai mult timp. Midnight Suns era așteptat să apară în martie 2022, dar studioul a anunțat că a decis să-l amâne până cândva în a doua jumătate a anului 2022.

2022 un an bun pentru jocuri

„Știm că mulți fani așteaptă cu nerăbdare să joace jocul inițial în primăvara viitoare, iar această decizie nu a venit ușor”, au spus directorul de creație Jake Solomon și producătorul senior de franciză Garth DeAngelis. „Am decis să ne impulsionăm lansarea pentru că avem nevoie de mai mult timp pentru a face din acesta cel mai bun joc posibil.”

„Credem în viziunea noastră creativă pentru Marvel’s Midnight Suns și vrem să facem dreptate prin oferirea unei aventuri de neuitat care se desfășoară în latura supranaturală a Marvel. Aceste luni suplimentare vor fi folosite pentru a adăuga mai multă poveste, cinematice și un luciu general și vor fi esențiale în a ne ajuta să ne transformăm viziunea în realitate”.

Totuși, trebuie să subliniez că primele trei luni ale anului 2022, care va fi un an mare de la început până la sfârșit, sunt deja destul de încărcate, jocuri precum God of War, Rainbow Six Extraction, Dying Light 2, Destiny 2: Witch Queen, Elden Ring, Saints Row și Tiny Tina’s Wonderlands, printre multe altele, sunt toate gata să fie lansate în primul trimestru al anului.