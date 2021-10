Vești bune dacă te joci pe calculator: God of War vine pe PC

După aproape un an întreg de speculații și speranță, God of War, povestea celor de la Sony despre semi-zei, este acum listat pe Steam.

„Suntem încântați să anunțăm că God of War va ajunde pe PC pe 14 ianuarie 2022”, a scris Grace Orlady, managerul senior al comunității Sony Santa Monica Studio.

„Toți cei de la Santa Monica Studio am fost copleșiți de cantitatea imensă de sprijin și pasiune pe care fanii seriei God of War ne-au arătat-o în ultimul capitol al poveștii lui Kratos. Începând cu august 2021, 19,5 milioane de copii ale jocului God of War au fost vândute și abia așteptăm să împărtășim această experiență cu un grup complet nou de jucători de pe PC.”

Sony și-a exprimat anterior interesul de a aduce mai multe dintre jocurile sale originale pe PC, inclusiv nume mari precum Horizon Zero Dawn și Uncharted 4. Dar God of War nu este doar un alt joc PlayStation, este unul dintre cele mai cunoscute jocuri lansate pe această consolă. De altfel, a câștigat numeroase aprecieri și premii atât pentru acțiunea sa zguduitoare, cât și pentru portretizarea eficientă a paternității și familiei.

Aceasta este o afacere foarte mare

Versiunea pentru PC a lui God of War promite o serie de îmbunătățiri, inclusiv „grafică de înaltă fidelitate”, cu suport pentru rezoluții 4K, afișaje ultrawide, framerate-uri deblocate și setări avansate, inclusiv umbre cu rezoluție mai mare, reflexii „îmbunătățite” ale spațiului ecranului și suport pentru GTAO și SSDO. Suportul Nvidia DLSS va fi, de asemenea, disponibil de la lansare pentru a ajuta cu framerate-urile. Controlerele și setările complet personalizabile pentru mouse și tastatură vor fi acceptate.

Lansarea pentru PC va veni și cu conținut digital bonus:

Death’s Vow Armor Sets for Kratos and Atreus

Exile’s Guardian Shield Skin

Buckler of the Forge Shield Skin

Shining Elven Soul Shield Skin

Dökkenshieldr Shield Skin

Nu există încă cerințe de sistem, dar God of War este disponibil pentru pre-cumpărare acum la 50 $ / 40 £ / 50 €, dar nu va fi lansat până la 14 ianuarie 2022.