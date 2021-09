Vești noi de la CDPR: ce se întâmplă cu Cyberpunk 2077 și actualizarea pentru console

Noi vești din Polonia pentru fanii Cyberpunk 2077, în special pentru cei care dețin jocul pe consolă.

Peste o treime din totalul dezvoltatorilor CDPR lucrează fie la îmbunătățiri pentru Cyberpunk fie la actualizări pentru cele mai noi console.

CD Projekt Red nu a dezvăluit exact când va lansa update-urile pentru consolele PlayStation 5 și Xbox Series X/S ale jocurilor Cyberpunk 2077 și The Witcher 3: Wild Hunt.

Lucrurile sunt încă în grafic, conform tabelului publicat de CDPR în ianuarie. La acea vreme, a fost anunțat că actualizările PS5 și Xbox Series X/S vor fi lansate în a doua jumătate a anului. În timpul WitcherCon din iulie, a fost anunțată și o actualizare gratuită pentru cei care dețin The Witcher 3 pe PS4 și Xbox One. Aceasta va fi oferită fanilor în acest an, împreună cu un DLC gratuit.

Viitorul jocului din viitor

După lansarea catastrofală din decembrie 2020, CDPR a lansat mai multe patch-uri pentru a îmbunătăți stabilitatea și performanța. Inițial, jocul a fost într-o stare atât de proastă, încât Sony a șters Cyberpunk 2077 de pe PlayStation Store.

Cel mai recent patch Cyberpunk 2077 a inclus primul lot de conținut gratuit promis.

Totuși, având în vedere valul larg de întârzieri pe care diferite jocuri le-au anunțat în ultimul an, este încurajator faptul că CDPR este încă sigur de capacitatea sa de a lansa la timp actualizările promise. Separat, în graficul de mai sus se poate observa că încet mai mulți developeri sunt mutați fie către alte proiecte fie către primul mare expansion al CP 77.

Personal m-am distrat mult cu jocul polonezilor și am apreciat munca depusă pentru a scoate un produs de proporții titanice. Nu este un joc perfect dar nu este nici unul slab. De altfel, sunt absolut convins că CDPR este compania care poate produce o minune și să aducă Cyberpunk 2077 într-un loc apropiat de cel în care se află The Witcher 3.