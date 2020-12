Cyberpunk 2077, un succes răsunător și un dezastru de proporții: ce au anunțat producătorii

În ultimele săptămâni, s-a dezbătut intens scandalul din jurul Cyberpunk 2077. Deși jocul se pare că s-a vândut foarte bine, nu poate fi jucat pe console aproape deloc, iar pe PC are niște pretenții hardware semnificative.

După aproximativ 10 ani investiți în dezvoltarea Cyberpunk 2077, CD Projekt Red se pare că are un hit în brațele sale. Jocul s-a vândut în 13 milioane de exemplare, deși are buguri masive, iar din PlayStation Store a fost eliminat de către Sony din cauza problemelor. Conform datelor oficiale, valoarea de 13 milioane scade din calcul unitățile digitale și fizice care au fost returnate în magazine.

Datele referitoare la vânzări au fost făcute publice pe site-ul oficial al CD Projekt Red într-o secțiune dedicată investitorilor. De fapt, această informație nu vizează la niciun nivel gameri, ci este doar menită să calmeze spiritele panicate a celor care au investit bani în creatorii Cyberpunk 2077.

Nu de alta, dar ultimele șapte zile au fost dezastruoase pentru studiul. La scurt timp după ce noul joc a fost eliminat din magazinul virtual PlayStation Store, valoarea acțiunilor CD Projekt Red a scăzut cu 22%, ducând la pierderi de 1,8 miliarde de dolari. Fără să uimească pe nimeni, investitorii nu au fost mulțumiți.

Ca referință, numărul de 13 milioane include și cele 8 milioane de precomenzi efectuate înainte de lansare efectivă a jocului. În final, discutăm de încasări de aproximativ 780 de milioane în cele 10 zile de disponibilitate.

Comparativ cu alte titluri de top, poți avea în vedere că Red Dead Redemption 2 a generat încasări de 725 de milioane de dolari în primul weekend de disponibilitate. În doar trei zile de la lansare, Call of Duty: Modern Warfare s-a bucurat de 600 de milioane de dolari în încasări.

CD Projekt Red says that it has sold 13 million copies of Cyberpunk through digital and physical distribution channels as of December 20.

This number factors in refunds processed by this point at both retail / digital.

The game had 8m pre-orders prior to launch. pic.twitter.com/ZIg4j9nDeB

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 22, 2020