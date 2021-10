VIDEO House of The Dragon, prequel al GOT: HBO Max a lansat primul trailer al celui mai așteptat serial al anului 2022

HBO Max a dezvăluit un trailer pentru serialul „House of The Dragon”, prequel pentru „Game of Thrones”.

Acțiunea din „House of The Dragon” este setată cu două sute de ani înainte de evenimentele din „Game of Thrones” și spune povestea Casei Targaryen și a războiului civil din Targaryen, care a devenit cunoscut sub numele de „Dansul Dragonilor”, scrie Variety.

HBO a spus că serialul va avea zece episoade în primul sezon și a confirmat, în cadrul unui eveniment de lansare pentru HBO Max în Europa, că seria va fi lansată în 2022.

Continuarea Game of Thrones, mai aproape de lansare: când apare House of the Dragon

Începutul producției a fost anunțat pe 26 aprilie. Se bazează pe cartea lui George R.R. Martin „Fire & Blood”.

„Casa Dragonului” a dezvăluit recent șapte noi actori pentru distribuția deja expansivă a seriei: Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson și Gavin Spokes. Membrii distribuției anunțați anterior sunt Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans și Fabien Frankel.

Așa cum ne așteptam, nu lipsesc luptele cu săbii și referințele la dragoni în dialog: ”Visele nu ne-au făcut regi. Dragonii au făcut asta” (“Dreams didn’t make us kings. Dragons did”).

Miguel Sapochnik și Ryan Condal vor servi ca co-showrunners în serie și vor servi și ca producători executive, alături de Martin și Vince Gerardis. Martin și Condal au co-creat serialul.

În timpul filmării în Marea Britanie, în timpul verii, „Casa Dragonului” a fost printre o serie de spectacole care au fost oprite temporar din cauza COVID-19, dar au fost reluate rapid după o pauză de două zile pentru distribuție și echipaj.

Se discută de câțiva ani de realizarea unui serial în același univers fantastic imaginat de George R.R. Martin. Acum, fanii Game of Thrones au în sfârșit parte de o continuare prin intermediul producției House of the Dragon.

Trailerul nu dezvăluie prea multe despre intrigă, dar poți să îl urmărești mai jos.