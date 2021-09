A fost lansat primul trailer pentru God of War Ragnarok

Anul trecut, God of War Ragnarök a fost anunțat de către Sony. Acum, a venit momentul să vedem și un trailer.

Așa cum era de așteptat, jocul este construit pe același calapod, iar în filmuleț avem ocazia să vedem armele pe care Kratos le-a folosit în jocul din 2018. Fiul său, Atreus, pare că a crescut în ultimii ani și acum contestă deciziile dragului său tată.

În ceea ce privește povestea jocului, aceasta pare să propună un conflict, de data asta, cu zeii vikingilor. Dacă în primele jocuri Kratos a îmbrățișat conflictul, acum el nu pare convins de necesitatea unui noi lupte. În același timp, Atreus se situează la polul opus și consideră că este necesar un război complet. După cum a fost menționat pe PlayStation.Blog, o mare parte a conflictului este generat de Atreus, care încearcă să înțeleagă ce planuri avea mama sa pentru el.

La ce să ne așteptăm

Deloc surprinzător, jocul arată fantastic, cu o varietate de noi locuri și dușmani, precum și mai multe modalități de a folosi armele lui Kratos, Toporul Leviathan și Blades of Chaos. De asemenea, barca se întoarce, la fel ca și Mimir, pregătește-te pentru mai multe povești și observații tăioase despre starea de spirit a lui Kratos.

Am aflat din interviul post-spectacol că Eric Williams, un veteran Santa Monica Studios, va conduce dezvoltarea lui God of War Ragnarök, mai degrabă decât Cory Barlog, care a condus titlul din 2018. Williams a lucrat la fiecare God of War, așa că pare o alegere logică pentru job. Acesta a menționat că fiecare joc a avut în mod istoric un regizor diferit, Barlog fiind singurul care a creat două jocuri.

„Ești epuizat la sfârșitul unui astfel de proiect”, a spus Barlog.

Din păcate, Sony nu a dezvăluit data de lansare. Acum un an, compania a spus că God of War Ragnarök va sosi în 2021, dar în finalul postării de pe blog apare„ne vedem anul viitor.”